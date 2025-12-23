マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2025年12月8日～12月21日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。

20代男性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ!』します! 大前貴史 , 明鏡シスイ , tef 講談社 ファンタジー・SF 2 転生したらバーバリアンになった MIDNIGHT STUDIO(作画)・Team the JICK(脚色)・Jung Yoon-kang(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 3 入学傭兵 原作：YC 作画：rakhyun LINEマンガ バトル・アクション 4 神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～ 江藤俊司 , 疾狼 , 3rd Ie , Studio No.9 Studio No.9 ファンタジー・SF 5 魔入りました!入間くん 西修 秋田書店 ファンタジー・SF 6 勇者パーティを追い出された器用貧乏 ～パーティ事情で付与術士をやっていた剣士、万能へと至る～ よねぞう , 都神樹 , きさらぎゆり 講談社 ファンタジー・SF 7 俺だけレベルMAXなビギナー WAN.Z(redice studio)(脚色)・Maslow(原作)・swingbat(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF 8 葬送のフリーレン 山田鐘人 , アベツカサ 小学館 ファンタジー・SF 9 ナノ魔神 画・GGBG / 脚色・Great H / 原作・HANJUNG WOLYA LINEマンガ ファンタジー・SF 10 キングダム 原泰久 集英社 その他

1位は『信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ!』します!』、第2位は『転生したらバーバリアンになった』、第3位は『入学傭兵』がランクイン。

20代女性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 枯れた花に涙を Gae LINEマンガ 恋愛 2 瓜を破る 板倉梓 芳文社 ヒューマンドラマ 3 ある日、お姫様になってしまった件について Spoon、Plutus LINEマンガ ファンタジー・SF 4 幼馴染コンプレックス EUNHI LINEマンガ 恋愛 5 ひかえめに言っても、これは愛 藤もも 講談社 恋愛 6 魔入りました!入間くん 西修 秋田書店 ファンタジー・SF 7 作戦名は純情 kkokkalee(文)・Dledumb(絵) LINEマンガ 恋愛 8 薫る花は凛と咲く 三香見サカ 講談社 恋愛 9 ホタルの嫁入り 橘オレコ 小学館 恋愛 10 薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～ 日向夏 , 倉田三ノ路 , しのとうこ 小学館 ファンタジー・SF

1位は『枯れた花に涙を』、第2位は『瓜を破る』、第3位は『ある日、お姫様になってしまった件について』がランクイン。

Pick Up!

今回のピックアップは、 週刊少年チャンピオン連載中『魔入りました！入間くん』(西修/秋田書店)。12月8日にはコミックス最新第46巻が発売、20代男性編5位・同じく女性編6位にランクインしています。

不憫な少年・入間くんこと鈴木入間は、両親の私欲で悪魔に売られ、上級悪魔・サリバンの孫として溺愛される。さらにサリバンが理事長をつとめる悪魔の学校へ、人間の正体を隠しながら通うことになり……。悪魔たちと楽しく(?)過ごす魔界学園ファンタジーです。アニメ第4シリーズは、2026年4月からNHK Eテレにて放送予定。アニメ放送に向けて予習しておきたい作品です。

他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。