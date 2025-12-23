マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2025年12月8日～12月21日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。
20代男性編
|順位
|タイトル
|作者
|出版社
|ジャンル
|1
|信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ!』します!
|大前貴史 , 明鏡シスイ , tef
|講談社
|ファンタジー・SF
|2
|転生したらバーバリアンになった
|MIDNIGHT STUDIO(作画)・Team the JICK(脚色)・Jung Yoon-kang(原作)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|3
|入学傭兵
|原作：YC 作画：rakhyun
|LINEマンガ
|バトル・アクション
|4
|神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～
|江藤俊司 , 疾狼 , 3rd Ie , Studio No.9
|Studio No.9
|ファンタジー・SF
|5
|魔入りました!入間くん
|西修
|秋田書店
|ファンタジー・SF
|6
|勇者パーティを追い出された器用貧乏 ～パーティ事情で付与術士をやっていた剣士、万能へと至る～
|よねぞう , 都神樹 , きさらぎゆり
|講談社
|ファンタジー・SF
|7
|俺だけレベルMAXなビギナー
|WAN.Z(redice studio)(脚色)・Maslow(原作)・swingbat(作画)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|8
|葬送のフリーレン
|山田鐘人 , アベツカサ
|小学館
|ファンタジー・SF
|9
|ナノ魔神
|画・GGBG / 脚色・Great H / 原作・HANJUNG WOLYA
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|10
|キングダム
|原泰久
|集英社
|その他
1位は『信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ!』します!』、第2位は『転生したらバーバリアンになった』、第3位は『入学傭兵』がランクイン。
20代女性編
|順位
|タイトル
|作者
|出版社
|ジャンル
|1
|枯れた花に涙を
|Gae
|LINEマンガ
|恋愛
|2
|瓜を破る
|板倉梓
|芳文社
|ヒューマンドラマ
|3
|ある日、お姫様になってしまった件について
|Spoon、Plutus
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|4
|幼馴染コンプレックス
|EUNHI
|LINEマンガ
|恋愛
|5
|ひかえめに言っても、これは愛
|藤もも
|講談社
|恋愛
|6
|魔入りました!入間くん
|西修
|秋田書店
|ファンタジー・SF
|7
|作戦名は純情
|kkokkalee(文)・Dledumb(絵)
|LINEマンガ
|恋愛
|8
|薫る花は凛と咲く
|三香見サカ
|講談社
|恋愛
|9
|ホタルの嫁入り
|橘オレコ
|小学館
|恋愛
|10
|薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～
|日向夏 , 倉田三ノ路 , しのとうこ
|小学館
|ファンタジー・SF
1位は『枯れた花に涙を』、第2位は『瓜を破る』、第3位は『ある日、お姫様になってしまった件について』がランクイン。
Pick Up!
今回のピックアップは、 週刊少年チャンピオン連載中『魔入りました！入間くん』(西修/秋田書店)。12月8日にはコミックス最新第46巻が発売、20代男性編5位・同じく女性編6位にランクインしています。
不憫な少年・入間くんこと鈴木入間は、両親の私欲で悪魔に売られ、上級悪魔・サリバンの孫として溺愛される。さらにサリバンが理事長をつとめる悪魔の学校へ、人間の正体を隠しながら通うことになり……。悪魔たちと楽しく(?)過ごす魔界学園ファンタジーです。アニメ第4シリーズは、2026年4月からNHK Eテレにて放送予定。アニメ放送に向けて予習しておきたい作品です。
他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。