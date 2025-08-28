日本玩具協会が主催する「東京おもちゃショー2025」が、8月28日～31日の期間中、東京ビッグサイトにて開催される。初日の28日には、バンダイ・BANDAI SPIRITS ブースでオープニングセレモニーを開催。お笑いトリオ・ロバートの秋山竜次、TRFのDJ KOOが登場し、どこよりも早く熱いクリスマスPARTYが行われた。

東京おもちゃショー2025 バンダイ・BANDAI SPIRITSブース オープニングセレモニーが開催された

たまごっち1億個突破を祝い真夏のクリスマスパーティ!

東京おもちゃショー2025 バンダイ・BANDAI SPIRITSブース

東京おもちゃショー2025のバンダイ・BANDAI SPIRITSブースのテーマは「夏のクリスマス工場」。ブースの入口ではサンタクロースやたまごっちたちが来場者を待ち受ける。

オープニングセレモニーでは、「バンダイ・BANDAI SPIRITSブース盛り上げていきましょう!どこよりも早いクリスマスを味わって!」と青いサンタクロースに扮したDJ KOO。マライア・キャリーの『All I Want for Christmas is You』やTRFの名曲『BOY MEETS GIRL』『EZ DO DANCE』などのメドレーとともに、「Tamagotchi Paradise(たまごっちパラダイス)」から来たまめっち、くちぱっち、みゃおっち、いるかっち、ほーほっちたちがかわいくダンス!

さらに赤いサンタクロース姿の秋山も登場し、ブースはさらに白熱! ナイロンDJとしてナイロン素材のジャケットをスクラッチしながら「たまごっち1億個突破」を祝った。「メリークリスマス! ちょっと早いですけど、レッドサンタとブルーサンタとしてやってきました。アジアのインチキパーティ野郎じゃないです」と秋山、「ブルーサンタ・DJ KOOです。還暦過ぎてるDO DANCE!!」とキメるDJ KOO。

バンダイ 常務取締役/チーフたまごっちオフィサー・辻太郎

続いて、バンダイ 常務取締役/チーフたまごっちオフィサー・辻太郎が登場。「たまごっちの全世界累計出荷数が1億個を突破。7月には新機種『Tamagotchi Paradise』が発売されました。1996年に始まったたまごっちは、当時遊んでいただいた方が親になり、今はお子さんたちとまた夢中であそんでもらっています。たまごっちはおもちゃを超えて、デジタルペットを超えて、世界中の人々に愛され、日常に寄り添う存在を目指します。来年2026年には30周年を迎えるので、ぜひご期待ください」と言葉を寄せた。

ロバート秋山&DJ KOO、気になるバンダイのブースは?

「印象的なクリスマスプレゼント」を聞かれた秋山は、「小学校のころに買ってもらったガンダムのプラモデル。色の塗り方がわからなくて、家にあった赤と黒のマッキー2本で仕上げました(笑)」と思い出を振り返る。誰かに渡したいプレゼントは「母ちゃんが一人なので、たまごっちをプレゼントして育ててもらおうかな」。

DJ KOOは「僕の世代は仮面ライダー。変身ベルトを買ってもらったのに、みんな持ってて! 悪役が誰もいなくて困りましたね。自分が誰かにあげるなら、たまごっち。今すごく進化してるんですね。一緒に仕事をしている『BEYOOOOONDS』の子たちも持ってたんです。通信もできるみたいだし、『Tamagotchi Paradise』はコンセプトが3つあるので家族3人で持って遊びたい」と話した。

続いてバンダイ・BANDAI SPIRITSブース内で気になるエリアについて、秋山は「『仮面ライダーゼッツ』ですね。1号2号の雰囲気があって気になっています」と即答。

9月7日より放送開始する『仮面ライダーゼッツ』は、今回は仮面ライダーのベルトとして"初"の試みがあるそう。

質問を振られ「サスペンダーじゃないですか!?」と秋山は予想するが、答えは「胸に巻くベルト」。バンダイ・BANDAI SPIRITSブースで展示されるので、ぜひ注目してほしい。

DJ KOOは「さんざんお世話になった『プリキュア』。娘が生まれたときは『ふたりはプリキュア』でした。親ばかだったのでおもちゃが出るたびに買ってたんだけど、毎週のように新しい製品が出るので親としては大変でした」と笑顔を見せた。

今年の『プリキュア』エリアでは、現在放送中の『キミとアイドルプリキュア♪』を中心とした商品を展示。8月30日発売「くるくるまわして♪キラッキランリボンバトン」など、最新のおもちゃが並ぶ。

また、クリスマスの予定については「暖房で温めて、窓に霜を降らせて曇りガラスを作ってホワイトシチューのCMみたいなことをしたい。誰かに言っておいて家を覗いてほしい」と秋山。DJ KOOは「僕はDJ活動45周年だし、出張DJでいろいろなご家庭を盛り上げに行きたい」とのこと。

オープニングセレモニーの最後に、秋山は「夏にこんなメリークリスマスは初めてですけどいいですね。年末に向けて楽しいおもちゃで遊んでいきましょう!」、DJ KOOは「秋山 DO DANCEダンスを一緒にできてよかった。年末のことを今から先取りしていくのってワクワクDO DANCE! BANDAI!」と締めくくり、秋山曰く"芸能界ロン毛連合"で「僕らレッド&ブルーサンタでユニットを作っても」と最後まで爆笑のステージを届けた。

見どころたくさん! バンダイ・BANDAI SPIRITSブース

バンダイ・BANDAI SPIRITSブースでは、他にも約2m超のガンダムの立像が出迎える「ガンダム」、現在放送中の『ウルトラマンオメガ』の世界観を再現した「ウルトラマン」、ゴジラ立像やジオラマと写真が撮れる「ゴジラ」、テガソードのフォトスポットもある「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」、「サンリオキャラクターズ」「ちいかわ」「それいけ!アンパンマン」「ドラゴンボール」「デジモン」「ONE PIECE」、『月刊コロコロコミック』の出張エリア、体験型ブース「サステナビリティプロジェクト 未来・クリエイション」など様々なエリアを楽しめる。

「東京おもちゃショー2025 INTERNATIONAL TOKYO TOY SHOW 2025」は、8月28日～8月31日の期間中、東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1）にて開催。28・29日はビジネス関係者向けの商談見本市(ビジネスデー)(一般の方は入場不可)、30・31日は一般公開（パブリックデー）。パブリックデーではコロコロ魂フェスティバルを併催する。

(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

(C)創通・サンライズ・MBS (C)創通・サンライズ

(C)BANDAI

(C)円谷プロ (C)ウルトラマンオメガ製作委員会・テレビ東京

(C)テレビ朝日・東映AG・東映

(C)ABC-A・東映アニメーション