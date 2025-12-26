東映アニメーションは、三井不動産商業マネジメントが運営するららぽーと・ラゾーナ川崎プラザ・三井アウトレットパークの全国10施設にて、シリーズの垣根を越えて集結した「オールデジモン」とのコラボイベント「DIGIMONニューイヤーツアー2026」を2026年1月14日より開催する。

本イベントは、デジモンシリーズとして初のモールツアー。 育成型携帯液晶ゲームから最新プロジェクトまで、シリーズの垣根を越えて選抜されたデジモンたちが、クールなアメコミテイストの新規描きおろしイラストとなって登場。館内スタンプラリーや限定グッズの販売を通して、新年のショッピングパークを盛り上げる。

「DIGIMONニューイヤーツアー2026」は、全国10か所のららぽーと・ラゾーナ・三井アウトレットパークにて、期間中スタンプラリー＆対象店舗でのお買い物で「キラキラステッカー」がもらえるキャンペーン。また、一部施設では、デジモングッズが購入できる「物販会場」も展開される。さらに「オールデジモン」のスタンディパネルも館内に登場。

今回、新たに10体のデジモンが描きおろされた。初期の液晶玩具から、アニメシリーズ、そして最新プロジェクトまで、幅広い世代のファンに愛されるラインナップが集結した。

登場するデジモンは

「アグモン」(登場作品:TVアニメ『デジモンアドベンチャー』ほか)

「アイギオモン」(登場作品:家庭用ゲーム『デジモン」ストーリー タイムストレンジャー』ほか)

「インプモン」(登場作品:TVアニメ『デジモンテイマーズ』ほか)

「ゲッコーモン」(登場作品:TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』ほか)

「ティラノモン」(登場作品:育成型携帯液晶ゲーム『デジタルモンスター』ほか)

「テリアモン」(登場作品:TVアニメ『デジモンテイマーズ』ほか)

「パタモン」(登場作品:TVアニメ『デジモンアドベンチャー』ほか)

「ブイモン」(登場作品:TVアニメ『デジモンアドベンチャー02』ほか)

「ムゲンドラモン」(登場作品:TVアニメ『デジモンアドベンチャー』ほか)

「ルガモン」(登場作品:『DIGIMONSEEKERS』ほか)

コラボ企画(1)スタンプラリー＆対象店舗でのお買い物でキラキラステッカーがもらえる!

館内に設置している全3箇所のスタンプを3つ集めて、スタンプラリーをコンプリート。コンプリートしたラリー台紙と、当日館内店舗で1,000円（税込み・合算不可）以上購入したレシートの提示で、引換場所にてオリジナルキラキラステッカーをプレゼントする。各ラリーポイントにはキャラクターフォトパネルも登場。

賞品引換場所は、ららぽーと・ラゾーナ川崎プラザは＆mallデスク、三井アウトレットパークは総合案内所にて交換。引換時間は各施設の営業時間に準じる。各日先着数は、平日200名・土日祝250名、賞品はなくなり次第終了。期間中、一人1日1回限りのお渡しとなります。

ステッカーデザイン

コラボ企画(2)オールデジモングッズを先行販売

デジモングッズが購入できる物販を実施、オールデジモンのイラストを使用したグッズを先行販売する。

開催施設・期間は下記の通り。開催時間は該当施設の営業時間に伴う。最終日は18時終了。

ららぽーと横浜 2026年1月14日（水）～2026年1月18日（日）

ららぽーと甲子園 2026年1月28日（水）～2026年2月1日（日）

ららぽーと和泉 2026年2月4日（水）～2026年2月8日（日）

ららぽーとTOKYO-BAY 2026年2月11日（水・祝）～2026年2月15日（日）

オールデジモン先行発売商品は、「アクリルスタンド（全10種）」(各1,760円)、「缶バッジ」(550円・ランダム商品のため絵柄は選べない)、「クリアファイル」(550円)、「フラットポーチ」(1,980円)、「トートバッグ」(3,520円)。

「DIGIMONニューイヤーツアー2026」開催スケジュール

1/14(水)～1/18(日)

ららぽーと横浜 ※物販あり

三井アウトレットパーク 北陸小矢部

1/21(水)～1/25(日)

三井アウトレットパーク 仙台港

三井アウトレットパーク マリンピア神戸

1/28(水)～2/1(日)

ららぽーと立川立飛

ららぽーと甲子園 ※物販あり

2/4(水)～2/8(日)

ラゾーナ川崎プラザ

ららぽーと和泉 ※物販あり

2/11(水・祝)～2/15(日)

ららぽーとTOKYO‐BAY ※物販あり

三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド

(C)本郷あきよし・東映アニメーション