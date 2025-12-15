東京都建設局と東京動物園協会は、恩賜上野動物園で飼育展示しているジャイアントパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」について、2026年1月下旬に中国へ返還することを12月15日発表した。また、合わせて12月16日以降の観覧についても公式サイトに掲載した。

「シャオシャオ」は4歳のオス、「レイレイ」は4歳のメスで、ともに2021年6月23日に恩賜上野動物園で生まれました。現在は恩賜上野動物園の西園「パンダのもり」で飼育展示をされている。

今後の観覧方法は、12月16～21日、12月23～26日、12月27日～2026年1月12日、2026年1月14～25日(最終観覧日)と、4つの期間に分けてそれぞれ観覧方法が設定されている。

観覧日：2025年12月16～21日(予約不要、現地での整列順)

2025年12月16～21日の期間中は、予約不要、現地での整列順で観覧可能。時間は10時～16時(休園日除く)で、観覧列は通常15時30分に締め切る。ただし混雑状況により早まる場合があるとのこと。

観覧日：12月23～26日(事前ウェブ申込)

12月23～26日の期間中は、事前ウェブ申込による先着順予約制。

10時～16時(休園日除く)の時間帯を30分刻みで設定しており、各回400名。いずれか1つの時間枠を選択する。申し込みは専用の「ジャイアントパンダの観覧予約サイト」から受け付ける。

受付時間：観覧日1週間前の正午から各観覧時間枠の開始前まで(例：12月23日に観覧希望の場合、12月16日正午に受付開始)

申込可能人数：申込1回につき大人(中学生以上)最大2名まで。小学生以下は同行者として最大3名まで。小学生以下のみの申込は不可。

キャンセル発生時はキャンセル分の申込が可能となる。

予約可能人数：各日最大4,800名

観覧日：12月27日～2026年1月12日(事前ウェブ申込、室内展示のみ)

12月27日～2026年1月12日の期間中は、事前ウェブ申込による先着順予約制で、西園「パンダの森」の室内展示のみとなる。

10時15分～15時45分(休園日除く)の時間帯を30分刻みで設定しており、各回400名。いずれか1つの時間枠を選択する。申し込みは専用の「ジャイアントパンダの観覧予約サイト」から受け付ける。

受付時間：観覧日1週間前の正午から各観覧時間枠の開始前まで(例：12月27日に観覧希望の場合、12月20日正午に受付開始)

申込可能人数：申込1回につき大人(中学生以上)最大2名まで。小学生以下は同行者として最大3名まで。小学生以下のみの申込は不可。

キャンセル発生時はキャンセル分の申込が可能となる。

予約可能人数：各日最大4,400名

観覧日：2026年1月14～25日(事前ウェブ申込による抽選制、室内展示のみ)

2026年1月14～最終観覧日25日の期間中は、事前ウェブ申込による抽選制で、西園「パンダの森」の室内展示のみとなる。抽選申込サイトは後日公開。

抽選日程

各受付期間につき「観覧希望日1日のみ、かつ、抽選申込枠1枠のみ」の申込が可能。

1月14～16日の観覧時間枠：受付期間12月21日0:00～12月24日23:59、結果発表は1月5日正午

1月17～23日の観覧時間枠：受付期間12月29日0:00～1月1日23:59、結果発表は1月9日正午

1月24～25日の観覧時間枠：受付期間1月4日0:00～1月7日23:59、結果発表は1月15日正午

1月25日の最終観覧時間枠(15:4516～16:00)：受付期間1月5日0:00〜1月8日23:59、結果発表は1月16日正午

抽選申込枠の当選人数は、各回400名、1月24日・25日の15:15～15:45のみ300名。

申込可能人数：申込1回につき大人日中学生以上）最大2名まで。小学生以下は同行者として最大3名まで。小学生以下のみの申込はできません。

当選人数：各日最大4,400名

当日の案内

当選者には二次元コードが通知される。最終観覧時間枠ごとに、現地で二次元コードの読み込みを終えた順番に案内する。1月25日最終時間枠のみ、当選時に通知される番号順に案内する。

詳細は、東京ズーネット公式サイト「ジャイアントパンダ『シャオシャオ』と『レイレイ』の返還について」のページを参考のこと。