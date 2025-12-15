「いい人すぎる」「本当にいい人」　あの、感銘を受けた共演俳優を実名告白「人見知りしてらんない」

歌手でタレント・あのが9日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演。ゲストの俳優で歌手・池田エライザに悩みを吐露した。

あの

人見知りで「やる気ないのかな? って思われたり…」

ともに俳優としても活躍する2人は、俳優業についてトークを展開。オーディションのエピソードを聞かれた池田は、「態度悪いから受かること多かったみたい」とぶっちゃけ、「みんな100％で来るじゃん。“○○事務所の○○です! やります!”って。でも、まだ反抗期の中坊が、“え、なんかお芝居わかんないわ”みたいな感じで来て、面白かったみたい」と回顧。「“あの子は素直でいい”みたいな受かり方を、ちょこちょこしちゃってて」と打ち明けた。

一方のあのも、あまりオーディション経験がないと前置きしながら、「僕はそもそもオーディションって言われずに来ちゃって。アイドル時代だったんですけど。来ないと思われてたから。“衣装の撮影がある”みたいに言われて行ったら、オーディションだった」と“騙された”ことを告白。演技に興味がなかったが、「事務所もなかったし、“どっからも来てません”って態度だったけど受かった」と振り返りつつ、「嘘つけないタイプっていうのは共通してるのかもしれない」と池田に共感した様子だった。

また、池田が、「女優さん俳優さんって、みんなめっちゃいい人じゃないですか? ストイックだし。だから、“こんな朝から夜までいい人でいなきゃいけないんだ”って」とプレッシャーを告白すると、あのも、「めっちゃわかる!」と同調。あのは現在、テレビ東京系ドラマ『惡の華』の撮影中で、「今まさに感じます。(鈴木)福くん、いい人すぎる。本当にいい人。だから、どうしよう? みたいになっちゃう。コミュニケーションが大事なんだなってヒシヒシ感じます」と語る場面も。

「人見知りだからって、黙ってたら。自分は人見知りってわかってるけど、周りからしたらやる気ないのかな? って思われたり……」と悩みを明かしたあの。映画やドラマ撮影の経験を通し、「演技って期間も長いし、みんなで緻密に作り上げていくから。人見知りしてらんない。本番以外も大事っちゃ大事だし」「やっぱり自分の人見知りとか、そういうことじゃなくて。明るく振る舞うのも大事だなって最近思ってる」と俳優業への思いが変化している様子だった。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。