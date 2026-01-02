令和ロマン、激動の2025年を振り返る　2026年の抱負も聞いてみると…くるま「何かしらのロングランを始めたい」「梅干しかな〜?」　ケムリ「ロングラン確定じゃん(笑)」

お笑いコンビ・令和ロマン(高比良くるま※、松井ケムリ)のポッドキャスト番組『令和ロマンのご様子』の5周年記念イベント「ご周年～令和ロマンのご様子5周年記念イベント～」(1月12日23時59分まで各配信プラットフォームでアーカイブ配信)が2025年11月30日、東京・有楽町よみうりホールで開催された。

イベント終了直後の二人にインタビューし、くるまの独立、ケムリの結婚発表・第一子誕生など、二人の環境が大きく変わる一年となった2025年を振り返ってもらった。

※「高」ははしごだか

くるまの2025年はありきたり!?

――2025年はどんな年でしたか?

くるま:いや〜、2025年はありきたりというか。

ケムリ:いろんなことあった。普通の人間では経験できないような。

くるま:地盤が固まったって感じですかね!

ケムリ:すごい不安定な地盤(笑)!

くるま:ルーティンワークというんですか?

ケムリ:ウソ!? これを繰り返すつもり(笑)!?

くるま:30代は、これを毎年、毎年やっていくんだろうなって。

ケムリ:僕は結婚を発表したし、子供も生まれましたから。一人の父親として、家庭をすごく大事にできたというか。恥ずかしくない父親であれるように、自分の中でしっかりしようと決めた一年だったかもしれないですね。

くるま:はい。なんちゃって子育て参加のイクメン気取り、松井ケムリさんでした。

ケムリ:ガハハハハハ(笑)。

くるま:マイナビ〜♪

ケムリ:マイナビニュースの最悪なコメンテーターにするなよ!

くるまとケムリの2026年の抱負は?

――(笑)。2026年の抱負はいかがでしょうか?

くるま:今年は32歳。

ケムリ:あなたは32歳だね。

くるま:あなたは33歳。

ケムリ:なんで、ちゃんぴおんずみたいに言ったんだよ。つ〜まりひ〜とつ、じゃないんだよ(笑)。

くるま:まあ、何かしらのロングランを始めたいですね。

ケムリ:ガハハハハハ(笑)。何かしらのロングランを始めたい(笑)?

くるま:ありがたいことに、(デビューから)いろんなことを目まぐるしくやってきたんで、長く続くことがやれたらいいなって。

ケムリ:確かに。それは素敵なことですね。

くるま:梅干しかな〜? 漬け始めちゃおっかな〜?

ケムリ:一回漬けたら、そこからはロングラン確定じゃん(笑)。

くるま:知り合いのおじいちゃんとおばあちゃんが昔から漬けてる梅酒をいただいたんですよ。なんか、ああいうの素敵だなと思って。ずっと家で代々みたいな。

ケムリ:あるよね、そういうの。

くるま:何かある?

ケムリ:うちの子供はまだ小さいですけど、2026年は歩いて、多少しゃべるまではいくでしょう!

くるま:いや! チャリまでいこう!

ケムリ:早いよ! 厳しいってさすがに……。

くるま:史上初ってなるんじゃない? ちっちゃーい自転車を買ってあげたらいいじゃない。立つより先に自転車を覚えてもらって。

ケムリ:かわいそうだろ(笑)。

くるま:人間って不思議なもので、意外と覚えちゃいそうじゃない?

ケムリ:うん。意外と覚えそう。

くるま:(自転車に乗れたあとに)立つのを覚えたら、どういう子になるんだろうね?

ケムリ:知らねえよ。やめろ、俺の子供で初めてのことすんの(笑)。既存の道を歩ませてくれ(笑)! でも結構、外に行きたいかも。

くるま:子供と!

ケムリ:公園とか行きたい!

くるま:はい、その公園でジャグリングしてまーす!

ケムリ:ガハハハハハ(笑)。なんでジャグリングしてんだよ!

くるま:季節のフルーツを。

ケムリ:いいんだよ! そこ気にならないんだよ(笑)。

――ありがとうございました(笑)。2026年のご活躍も楽しみにしております!

■プロフィール

令和ロマン(高比良くるま、松井ケムリ)

慶應義塾大学のお笑いサークルの先輩後輩で、お笑いコンビ・魔人無骨を結成。その後、NSC東京校23期を首席で卒業し、デビュー。令和初日に、魔人無骨から令和ロマンにコンビ名を改名した。『M-1グランプリ 2023』で優勝を果たし、翌年の『M-1グランプリ 2024』で大会史上初の連覇を成し遂げた。