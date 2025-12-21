東映特撮ファンクラブ(TTFC)は、『仮面ライダーゼッツ』に連動したコンテンツとして、12月28日9時からショートアニメ『ゼッツあにめ ドリームアルバイターばく』第1話とスピンオフミニドラマシリーズ『仮面ライダーゼッツ ＳＥＲＩＥＳ ＯＦ ＳＩＳＴＥＲ’Ｓ ＳＵＢＳＴＯＲＹ エージェント美浪』のメイキング映像第1弾を配信する。

『仮面ライダーゼッツ』かわいいショートアニメで登場!

『仮面ライダーゼロワン』から始まった仮面ライダーのTTFCオリジナルショートアニメシリーズに『仮面ライダーゼッツ』が仲間入り。莫(私服＆エージェント服)、ねむ、富士見、なすか、美浪のキャラクターデザインが公開された。 今回も声の出演はオリジナルキャストが担当する。

ハチャメチャな夢の世界で莫はミッションを遂行できるのか!? 12月28日9時よりTTFC会員見放題で配信を行う。

『エージェント美浪』メイキング映像配信!

TTFCで配信中『仮面ライダーゼッツ ＳＥＲＩＥＳ ＯＦ ＳＩＳＴＥＲ’Ｓ ＳＵＢＳＴＯＲＹ エージェント美浪』をより深く楽しめるメイキング映像第1弾の会員見放題配信が決定。撮影の裏側はもちろん、キャストや監督のインタビュー等、見所満載のメイキング映像だ。

お笑いコンビ「カミナリ」石田たくみ、『エージェント美浪』に出演!

12月21日より会員見放題配信の『エージェント美浪 Ｍｉｓｓｉｏｎ3－4』にお笑いコンビ「カミナリ」の石田たくみが出演。美浪とダンボール先輩(「カミナリ」竹内まなぶ)が働く「鶴亀芸能」の社長・鶴多一亀(つるた かずき)を演じた。相方でありダンボール先輩を演じる竹内と今後共演もあるのだろうか。

また、次回「Ｍｉｓｓｉｏｎ3－5」は2026年1月4日9時30分より配信開始。美浪が天使と悪魔に惑わされる展開に!?

