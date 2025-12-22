バンダイが手掛ける「ガシャポン」シリーズより、12月第4週より順次発売される特撮関連商品を紹介する。今回は、「@CTION RIDE(アクションライド) 仮面ライダー4」、新コレクション「スーパー戦隊シリーズ DXロボミニチュア＆パッケージコレクション01」をピックアップ。特撮ファンはぜひチェックしてほしい。

@CTION RIDE(アクションライド) 仮面ライダー4

「@CTION RIDE(アクションライド) 仮面ライダー4」は、仮面ライダーのコレクションフィギュア「アクションライド」第4弾。バイクに乗った仮面ライダーと専用台座がセットになっており、台座のボールジョイントにより「ウィリー」、「ドリフト」、「ジャンプ」など様々なライディングアクションが自由自在に楽しめる。さらに、マスクの複眼はクリア造形のハイクオリティ仕様だ。価格は500円、全4種。

ランナップは「仮面ライダーゼッツ」「仮面ライダーゼロワン」「仮面ライダーエグゼイド」「仮面ライダーアマゾン」。

スーパー戦隊シリーズ DXロボミニチュア＆パッケージコレクション01

「スーパー戦隊シリーズ DXロボミニチュア＆パッケージコレクション01」は、スーパー戦隊シリーズのDXロボを再現したミニチュアコレクション。手のひらサイズのパッケージの中に戦隊ロボのミニフィギュアがセットされている。史上最もコレクションしやすい戦隊ロボシリーズだ。価格は500円、全5種。

ラインナップは、「テガソード」「ゴーカイオー」「ガオキング」「RVロボ」「バイオロボ」。