デアゴスティーニ･ジャパンは、「平成仮面ライダー」の後期10作品を収録した、隔週刊「仮面ライダーDVDコレクション 平成ジェネレーションズ」を1月20日より全国書店及びデアゴスティーニ公式ウェブサイトにて販売する。

本コレクションでは、『仮面ライダーW』から『仮面ライダージオウ』まで計10作品の全TV本編に加え、各作品の劇場版20作品を収録。マガジンでは毎号付属するDVDに収録された各話の解説や変身フォーム、武器の解説など、平成ライダーの魅力を深堀りする。

平成12年に放送を開始した「クウガ」から「ディケイド」までの10年間で、特撮ヒーローとしての人気を確固たるものにした「平成仮面ライダー」シリーズ。その勢いを受け継ぎ次なる10年を築いたのが、シリーズの新世代到来を告げた作品として今なお人気の高い『仮面ライダーW』から、平成のグランドフィナーレを飾った『仮面ライダージオウ』までの計10作品からなる“ 平成ジェネレーションズ” だ。隔週刊『仮面ライダーDVDコレクション 平成ジェネレーションズ』では、「W」から「ジオウ」までの計10作品のTV本編を放送順に完全収録。さらに、各作品の冬と夏に公開された劇場版全20作品も時系列で収録する。

毎号付いてくるシールを台紙ブックに貼り付けていくと、ライダーや怪人を中心とした特製オリジナルシール図鑑が完成する。

マガジンではストーリーの解説やアイテム図鑑、怪人の紹介など全6章の豊富なコンテンツで平成仮面ライダーの魅力を深掘りする。仮面ライダー名鑑では、各作品に登場する仮面ライダーの主なフォームや変身者の詳細を解説。キャラクターのプロフィールのほか、フォームごとの特徴や必殺技などをビジュアルとともに紹介する。怪人名鑑では、幹部級の怪人など、印象的な活躍をした敵キャラクターを中心にピックアップ。そのスペックや劇中描写について解説する。ストーリーレビューでは、毎号付属するDVDに収録された各話のあらすじをビジュアルとともに解説。その回に登場する怪人やストーリー上の重要なポイント・見どころなどを紹介する。サイドキャラクターでは、各作品の物語を彩る魅力的なサイドキャラクターたちを紹介。プロフィールに加え、キャラクター同士の相関図も掲載する。アイテム図鑑では仮面ライダーたちが使用する武器や乗り物などのアイテムを、性能解説や劇中での使用場面などを交えて紹介する。

毎号付属のDVDをコンパクトに保管できる、オリジナルデザインの特製DVDフォルダーが第4号に付属。

また、創刊号～第27号まで購読すると、デアゴスティーニでしか手に入らないオリジナルデザインの刊行記念プレートをプレゼントする。

隔週刊「仮面ライダーDVDコレクション 平成ジェネレーションズ」は、創刊号特別価格が490円、第2号以降は通常価格の1,899円。