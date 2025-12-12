寒くなってきてさらに活用するシーンが増えている電子レンジ。火を使わず、簡単に食事を温められる家電ですが、使い方を間違えると火災につながる恐れがあります。

ナイト（独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE））の公式Xアカウント(@NITE_JP)が投稿した「電子レンジNG10選」をご紹介します。あなたはいくつわかりますか?

1:生卵

生卵を電子レンジで加熱するのはNG! もし電子レンジで加熱したい場合は、殻を割り、黄身に穴をあけたり、解きほぐしてから加熱しましょう。

2:ゆで卵

ゆで卵なら大丈夫では……と思うのもNG!

一見問題なさそうですが……

内部の蒸気が抜けず内側から破裂します。取扱説明書に記載している「加熱してはいけない食品」は事前に確認しましょう。

3:切り込みを入れていない栗

生卵やゆで卵と同様、栗も内側の圧力が高まり破裂します。

4:アルミパウチ

「レンジでも温められる」マークがない、アルミパウチの製品をそのまま電子レンジで加熱すると、スパークが発生して中身の損傷や皿の破壊につながります。

5:紙皿

紙皿を電子レンジで温めると、耐熱温度を超えて発火する可能性があります。材質や耐熱温度は確認しましょう。

6:プラスチック(耐熱性なし)

耐熱性のないプラスチック皿が溶け出してしまうことも。こちらも耐熱素材なのか、また耐熱温度を見て使用しましょう。

7:ガラス(耐熱性なし)

耐熱性のないガラスを電子レンジで加熱した場合、破裂してしまうことも。耐熱性のないものだけでなく、クリスタルガラス、カットグラス、強化ガラスなども使用できません。

8:肉まん 加熱しすぎ

衝撃的な「燃える肉まん」。長時間加熱すると、スパークや発火が起きます。油分を含む食材は、加熱しすぎないよう指定された時間を守り、短時間で様子を見ましょう。

9:牛乳

電子レンジで温めた牛乳にインスタントコーヒーを入れて、突発的に沸騰した事故が起きることも。インスタントコーヒーを入れたことで沸騰するための核ができ、突然、激しく沸騰する「突沸」と呼ばれる現象が起きます。電子レンジで飲み物を加熱する際は、設定時間を控えめにしましょう。

10:庫内 汚れすぎ

生卵でも肉まんでもないのに、電子レンジの使用中に庫内が発火することも。この原因は、庫内付着した食品かすなどの汚れにあります。

食品かすが加熱され、炭化すると発火やスパークが起きる恐れがあるので、庫内のそうじはこまめに行いましょう。

NG10選、あなたはいくつわかりましたか? NITEが投稿したこの投稿には、「非常にわかりやすい実演映像集」「肉まんの温めすぎコワっ!」と危険性を実感したコメントや、「全然関係ないけど、レンジが可哀想すぎて・・」「実験参加の電子レンジお疲れ様でした」と電子レンジをいたわる声が寄せられています。

便利な電子レンジですが、加熱する食品や食器のチェックや庫内の清掃など、安全に使うための心がけを行いたいものですね。