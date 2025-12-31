アイドルグループ・AKB48が30日、東京・新国立劇場で行われた『第67回輝く! 日本レコード大賞』(TBS系17:30～22:00)に出演。卒業生の前田敦子、高橋みなみ、小嶋陽菜、指原莉乃とともにパフォーマンスした。

2005年に活動を開始し、今年12月8日に20周年を迎えたAKB48。今年8月13日にリリースされた66枚目のシングル「Oh my pumpkin!」に、OGの前田、高橋、小嶋、指原も選抜メンバーとして参加し、同楽曲が企画賞を受賞した。

ステージでは、「Oh my pumpkin!」に加え、「恋するフォーチュンクッキー」も披露。前田が卒業した2年後の2014年にリリースされた曲だが、この日は前田も一緒に笑顔でパフォーマンスした。

AKB48の『レコ大』出演は4年ぶり。SNS上では「久しぶりにレコ大でAKB見れて嬉しい」「4年ぶりにレコ大でAKBを見れて幸せだった」と喜びの声が続々。

また、前田参加の「恋チュン」に、「あっちゃんが恋チュン歌って踊る世界線があるなんて」「あっちゃんが恋チュン歌ってるのがあまりにも新鮮で感動」「あっちゃんの恋チュン貴重」「最高だった」「新鮮すぎる」「貴重すぎる」「胸アツ」などと反響を呼んだ。

撮影:蔦野裕