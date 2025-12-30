ハピラインふくいは、2026年3月14日のダイヤ改正で、敦賀～福井間の快速列車について夕方以降に運転している4本(上下各2本)の停車駅を見直し、種別を区間快速に変更する。ダイヤ改正後、区間快速は新たに開業する「しきぶ駅」から福井駅まで各駅に停車する。

ハピラインふくいが2026年3月14日にダイヤ改正を実施

敦賀～福井間の快速列車(定期列車)は2024年3月の開業時から朝および夕方以降の通勤通学時間帯に設定しており、現在は朝に下り2本・上り1本、夕方以降に下り2本・上り2本を運転している。朝の快速列車3本は2026年3月のダイヤ改正後も運転を継続するが、夕方以降の快速列車4本はダイヤ改正で区間快速に変更。敦賀～しきぶ間で途中の今庄駅と南条駅に停車し、しきぶ～福井間で途中の各駅に停車する種別とする。

種別変更によって停車駅が増えることで、これまで通過していた駅を中心に、利用者の「乗れる」機会が拡大。区間快速の運転により、「夕方時間帯に列車の運転間隔を短縮し、通勤・通学をはじめ より多くの方がご利用しやすいダイヤとします」と説明している。

区間快速も停車する新駅「しきぶ駅」は、ダイヤ改正と同じ3月14日に開業。王子保～武生間にある越前市内の駅で、徒歩圏内に武生商工高校があり、生徒の通学・帰宅時間に合わせたダイヤを設定するという。開業後、しきぶ駅に停車する列車の本数は1日あたり下り30本・上り33本。所要時間は福井駅まで約24分、敦賀駅まで約30分とのこと。

ダイヤ改正ではその他、北陸新幹線の始発・最終列車との接続改善、利用状況に合わせた土休日の本数見直し(武生～芦原温泉間で朝の下り2本・上り3本、夕方以降の下り1本・上り1本、計7本を土休日運休に変更)など行う。敦賀～福井間で深夜に下り1本、早朝に上り1本を設定している臨時快速列車は、JR北陸本線の臨時快速列車とともに運転終了となる。