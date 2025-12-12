俳優の川口春奈と安住紳一郎アナウンサーが、12月30日にTBSで生放送される『第67回輝く! 日本レコード大賞』(17:30～22:00)で司会を務めることが決定し、このほど同局で行われた取材会に出席した。川口は3年連続3回目、安住アナは14年連続14回目の司会となる。

『レコード大賞』において3年連続で同じコンビが司会を務めることは非常に稀で、2009～2011年の堺正章と藤原紀香以来となる。

川口は「3年連続で安住さんとまた『レコード大賞』の司会を務めさせていただけること、本当にうれしく思っています。毎年自分が一番楽しんでいるんじゃないかというぐらい、視聴者目線でも楽しんでいるんですけど、今年もたくさんのステージを存分に楽しみたいと思います」と意気込み。

安住アナは「『レコード大賞』私自身もすごく楽しみにしていまして、年末にアーティストの皆さん方の力の入ったステージを全国の視聴者に届けることができる、またそのお手伝いができることをうれしく思っています。そして今年はまた川口さんと一緒ということで頼もしく思っています」と語った。

そして、2人は「相性はバッチリです」とにっこり。川口は「安住さんは本当に安心感というか、心強いですし、頼もしいですし、何の心配もないので、いつも委ねてついていっています。今年もたくさん甘えようと思います」と信頼を口にし、「私は緊張しいだし人見知りでもあるので、積み重ねて3年間やらせていただくというのはありがたいです」と話した。

安住アナは「川口さんがいらっしゃるとステージが華やかに。華やかという一言で片づけられないようなスター性、オーラは横にいてもひしひし感じ、今をときめく女優さんだなと。年々その思いを強くしています」と述べ、「川口さんは人見知りなところがあって、一番最初はあまりお話ができなかったんですけど、2年目、3年目にいくにしたがってどんどん話しかけてくださるようになって、自然体な感じで仕事のお話とかができるのでうれしく思っています」と関係性の変化を明かした。

なお、大賞候補となる「優秀作品賞」に選出されているのは、ILLITの「Almond Chocolate」、M!LKの「イイじゃん」、FRUITS ZIPPERの「かがみ」、アイナ・ジ・エンドの「革命道中 - On The Way」、幾田りらの「恋風」、Mrs. GREEN APPLEの「ダーリン」、CANDY TUNEの「倍倍FIGHT!」、新浜レオンの「Fun! Fun! Fun!」、純烈の「二人だけの秘密」、BE:FIRSTの夢中「夢中」の10曲。Mrs. GREEN APPLEは、2023年に「ケセラセラ」、2024年に「ライラック」で大賞を受賞しており、3連覇がかかっている。

「最優秀新人賞」候補となる「新人賞」には、CUTIE STREET、SHOW-WA ＆ MATSURI、HANA、BOYNEXTDOORの4組が決定している。