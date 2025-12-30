『第67回輝く! 日本レコード大賞』(TBS系17:30～22:00)が30日、東京・新国立劇場で行われ、ガールズグループ・HANAが最優秀新人賞に輝いた。

最優秀新人賞として名前を呼ばれるとメンバーは感激。YURIは「最優秀新人賞という素晴らしい賞をいただけたことが本当に光栄です。ありがとうございます」と感謝し、「こんな素敵な賞をいただけるのは、ちゃんみなさんだったり、 B-RAVEの皆様、そしていつも近くで支えてくださっているスタッフの方々だったり、HONEYs(HANAのファン)の皆さんにずっと支えられてきたので、感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます」と感極まりながら語った。

そして、「Blue Jeans」を涙を見せながら披露。パフォーマンス後に「ありがとうございました!」と改めて感謝の思いを伝えた。

HANAはアーティスト・プロデューサーのSKY-HIがCEOを務めるプロダクション「BMSG」と、ラッパー・シンガーのちゃんみなが共同で行った女性グループオーディション「No No Girls」から誕生した「BMSG」初のガールズグループ。CHIKA、NAOKO、JISOO、YURI、MOMOKA、KOHARU、MAHINAからなる7人組で、今年4月にメジャーデビューした。デビュー曲「ROSE」がストリーミング累積再生数2億回を突破するなど1年目から大活躍。大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』への初出場も決めた。

なお、「最優秀新人賞」候補となる「新人賞」には、CUTIE STREET、SHOW-WA ＆ MATSURI、HANA、BOYNEXTDOORの4組が選出されていた。

撮影:蔦野裕