ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEが30日、東京・新国立劇場で行われた『第67回輝く! 日本レコード大賞』(TBS系17:30～22:00)に出演。優秀作品賞を受賞した「ダーリン」を披露した。

『第67回輝く! 日本レコード大賞』に出演したMrs. GREEN APPLE

パフォーマンス前、ギターの若井滉斗は、10万人動員の野外ライブや初の5大ドームツアーを開催した今年を振り返り、「ファンの皆様をはじめ、支えてくださる方々のおかげだと思っています。ありがとうございます」と感謝。

キーボードの藤澤涼架は、3連覇がかかる今年の『レコ大』のステージに向けて「音楽を発信させていただける場所をいただけていることに感謝の気持ちでいっぱいです。精一杯お届けしたいと思います」と意気込んだ。

ボーカルの大森元貴は、「ダーリン」に込めた思いについて「つい誰かと比べてしまう毎日だと思いますけど、私は私でいいと高らかに宣言するような、背中を押せるような、背中をさするような楽曲になればいいなと思って制作しました」と語った。

なお、大賞候補となる「優秀作品賞」に選出されているのは、ILLITの「Almond Chocolate」、M!LKの「イイじゃん」、FRUITS ZIPPERの「かがみ」、アイナ・ジ・エンドの「革命道中 - On The Way」、幾田りらの「恋風」、Mrs. GREEN APPLEの「ダーリン」、CANDY TUNEの「倍倍FIGHT!」、新浜レオンの「Fun! Fun! Fun!」、純烈の「二人だけの秘密」、BE:FIRSTの「夢中」の10曲。Mrs. GREEN APPLEは、2023年に「ケセラセラ」、2024年に「ライラック」で大賞を受賞しており、3連覇がかかっている。

撮影:蔦野裕