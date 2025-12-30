歌手で俳優の亀梨和也とロックバンド・Rockon Social Clubが30日、東京・新国立劇場で行われた『第67回輝く! 日本レコード大賞』(TBS系17:30～22:00)に出演し、「亀の恩返し」を披露した。

『第67回輝く! 日本レコード大賞』に出演した亀梨和也とRockon Social Club

Rockon Social Clubが9組の“SHOW MAN”とともに制作した初のコラボレーションアルバム『THE SHOW MAN』が企画賞を受賞。この日、同アルバムの中から、堺正章と「プンスカピン！」、亀梨和也と「亀の恩返し」の2曲を披露した。

パフォーマンス前、亀梨は、Rockon Social Clubとのコラボについて「まさかでした。驚きましたけど、非常に光栄なことでした」と心境を述べ、「大先輩たちとこうやって一緒のステージに立てるとは思ってもいなかったので。先輩中の先輩ですね」と話した。

そして、「先ほどお茶も一緒にさせていただいて楽しい時間を過ごさせていただきました」と明かし、岡本健一からどんな言葉をかけてもらったか聞かれると「『楽しくやろう』と。一緒に円陣も入れてくださって」と答え、さらに「高橋(和也)さんからは笑顔をいただきました」と語った。

撮影:蔦野裕