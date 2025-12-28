ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEが28日、東京・渋谷のNHKホールで行われた『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20～23:45 ※中断ニュースあり)のリハーサルに参加し、報道陣の取材に応じた。

『第76回NHK紅白歌合戦』のリハーサルに参加したMrs. GREEN APPLEの大森元貴

3年連続3回目の出場で、初の大トリを務めるMrs. GREEN APPLE。今年は「GOOD DAY」を披露する。

大森元貴は「紅白は大みそかのお祭りですから、非常に我々も楽しみですし、心を込めて歌いたい、演奏を届けたいと思っています」と意気込み、大トリを務めることについて「光栄です。ちょっと大きすぎますけど、本当に楽しみです。楽しみたいというのが率直な気持ちです」と心境を明かした。

大森は今年もはんてんを羽織ってリハーサルに参加。「昨年は祖父のはんてんだったんですけど、今年はミセスではんてんを作りまして。それを今日、気合いを入れて着て参りました」と説明し、大森だけが着ていることについて「3人がはんてんを着てくるとさすがに引かれちゃうかなと思って。僕1人でもドキドキしているので」と笑った。

紅白本番の衣装については、「すごく上品な、僕はすごく大好きな装いなので、早く着たいなという感じですね。オシャレしたいなと思っています」と話していた。

今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年(第64回)、2015年(第66回)、2019年(第70回)に続き4回目、有吉は2023年(第74回)、2024年(第75回)に続き3回目、今田は初めて、鈴木アナは2024年(第75回)に続き2回目となる。