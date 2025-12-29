小田急電鉄は、2026年3月14日のダイヤ改正で、平日朝に特急ロマンスカーを2本新設する。2本とも新宿駅を7時台に発車し、うち1本は藤沢行の下り「えのしま1号」、もう1本は伊勢原行の下り「さがみ93号」として運転される。

新宿～藤沢・片瀬江ノ島間(小田原線・江ノ島線)において、平日の特急ロマンスカーは現在、朝の通勤時間帯に藤沢発新宿行の「モーニングウェイ」(上り2本)、16時台以降に新宿～片瀬江ノ島間の「えのしま」(下り1本・上り3本)、17時台以降に新宿発片瀬江ノ島行・藤沢行の「ホームウェイ」(下り5本)を設定。2026年3月のダイヤ改正で、これまで設定のなかった平日朝の下りも特急ロマンスカーが運転されることになる。

新設の下り「えのしま1号」は新宿駅7時10分発・藤沢駅8時3分着で運転され、途中の新百合ヶ丘駅、相模大野駅、大和駅に停車(町田駅は通過)。新宿駅を先に発車した急行(新宿駅7時2分発、藤沢行)を新百合ヶ丘駅で追い抜き、相模大野駅でも小田原線の急行(小田原行)や江ノ島線の各駅停車(藤沢行)へ乗り換えられる。この列車は藤沢駅止まりのため、片瀬江ノ島方面へ行く場合、藤沢駅で各駅停車へ乗換えとなる。

なお、小田急電鉄はダイヤ改正に先立ち、2月2日から3月13日までの平日朝に臨時列車の特急「臨時51号」を設定した。新宿駅7時10分発・藤沢駅8時3分着とされ、ダイヤ改正後の「えのしま1号」とほぼ同時刻での運転を予定している。

「えのしま1号」とともにダイヤ改正で新設される「さがみ93号」は、新宿駅7時18分発・伊勢原駅8時12分着で運転され、途中の新百合ヶ丘駅、町田駅、海老名駅、本厚木駅に停車(相模大野駅は通過)。現在、平日朝に新宿駅7時0分発・小田原駅8時15分着の「さがみ91号」を運転しており、通勤時間帯に新宿駅から本厚木・伊勢原方面へ向かう「さがみ」が増発される。伊勢原駅で「さがみ93号」から急行(小田原行)へ乗り継ぐこともできる。