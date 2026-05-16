JR東日本は、夏の期間(2026年7～9月)に運転する臨時列車について発表した。安房鴨川駅発着(外房線経由)の特急「新宿わかしお」「わかしお」に関して、今夏も一部列車で255系9両編成を使用予定(全車指定席で運転)としている。

1993年に登場し、房総方面の特急列車で活躍した255系は、2024年3月に定期列車の運用がなくなった後も臨時列車などで運用されてきた。今年も3月に特急「しおさい」の臨時列車(東京～銚子間で1往復運転)で使用されたが、その後、255系に不具合が発生。5月2～6日に255系で運転予定だった臨時列車の特急「新宿わかしお」「わかしお」は車両を変更している。

鉄道ファンらの間で255系の動向が注目されたが、今夏も「新宿わかしお」「わかしお」の一部列車で255系を使用する予定に。3連休期間の7月18～20日、お盆期間を含む8月8・9・11・15・16日、シルバーウィーク期間の9月19～23日の下り「新宿わかしお1号」(新宿駅7時21分発・安房鴨川駅9時36分着)と上り「新宿わかしお2号」(安房鴨川駅16時17分発・新宿駅18時23分着)、8月8・9日と9月19～22日の下り「わかしお83号」(東京駅13時0分発・安房鴨川駅15時11分着)、8月16日と9月23日の上り「わかしお82号」(安房鴨川駅10時12分発・東京駅12時30分着)について、255系9両編成(全車指定席)で運転予定とされた。

特急「マリンアロー外房」大宮～安房鴨川間で運転へ

外房線ではその他、E257系5両編成(全車指定席)を使用する臨時列車の「新宿わかしお」「わかしお」も設定。7月25・26日には、大宮～安房鴨川間で特急「マリンアロー外房」(E257系5両編成、全車指定席)の運転も予定しており、往路は大宮駅7時15分発・安房鴨川駅9時54分着、復路は安房鴨川駅15時52分発・大宮駅18時47分着とされている。