小田急電鉄は、2026年3月14日のダイヤ改正で、土休日の日中時間帯に箱根湯本駅発着の特急ロマンスカー「はこね」を計4本(上下各2本)増発する。うち3本(下り1本、上り2本)は「さがみ」の運転区間を延長。「はこね」「さがみ」の列車新設も予定している。

おもに新宿～小田原間を走る特急ロマンスカー「さがみ」のうち、土休日に運転している現行の上り「さがみ92号」(小田原駅11時30分発・新宿駅12時46分着)、下り「さがみ53号」(新宿駅16時20分発・小田原駅17時36分着)、上り「さがみ50号」(小田原駅18時33分発・新宿駅19時45分着)はダイヤ改正で運転区間を延長。箱根湯本駅発着とし、列車名も上り「はこね72号」(箱根湯本駅11時7分発・新宿駅12時46分着)、下り「はこね29号」(新宿駅16時20分発・箱根湯本駅17時58分着)、上り「はこね26号」(箱根湯本駅18時13分発・新宿駅19時45分着)に変更する。3本とも新宿～小田原間は現行とほぼ同一の時刻・停車駅で運転する。

ダイヤ改正で土休日に新設する特急ロマンスカーは計2本(上下各1本)あり、うち下り1本は「はこね61号」として、新宿駅12時40分発・箱根湯本駅14時8分着で運転。新宿～箱根湯本間で途中の町田駅、海老名駅、小田原駅に停車する一方、本厚木駅や秦野駅などは通過する。その他、秦野駅11時25分発・新宿駅12時28分着の上り「さがみ50号」も新設される。

ダイヤ改正で土休日に新設する特急ロマンスカーのおもな停車駅と時刻

土休日に「はこね」を増発することにより、箱根観光に便利なロマンスカーで「乗り換えせずにゆったり旅行を楽しんでいただける機会を、さらに創出します」としている。