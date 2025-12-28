小田急電鉄は、2026年3月14日のダイヤ改正で、特急ロマンスカー「ホームウェイ」の一部列車について、新百合ヶ丘駅を停車駅に追加する。平日夜間の一部列車で車両の長編成化、終着駅で接続する列車の変更に伴う速達性向上なども予定している。

停車駅の追加は、新宿駅を平日の22時20分以降に発車する「ホームウェイ23・25・27号」(ダイヤ改正後は「ホームウェイ31・33・35号」)と、土休日の22時30分以降に発車する「ホームウェイ23・27号」(ダイヤ改正後は下り「ホームウェイ31・35号」)を対象に実施。現在、各列車とも新宿～本厚木間で途中の町田駅と海老名駅に停車しており、ダイヤ改正後は新百合ヶ丘駅に新規停車する。「行路全体での利便性を考慮し、新百合ヶ丘から先の停車駅(町田等)への到着時分は、可能な限り現行ダイヤを維持します」(一部列車を除く)とのこと。

平日夜間に運転している「ホームウェイ25号」(新宿駅22時40分発・本厚木駅23時25分着)は現在、ロマンスカー・MSE(60000形)6両編成を使用しているが、乗車率の高い傾向にあることから長編成化。ダイヤ改正後の「ホームウェイ33号」は10両編成で運転する。

同じく平日夜間に運転している現行の「ホームウェイ23号」(新宿駅22時20分発・本厚木駅23時5分着)と「ホームウェイ27号」(新宿駅23時5分発・本厚木駅23時48分着)は、本厚木駅などで接続する小田原方面の列車を変更。ダイヤ改正後の「ホームウェイ31号」(現「ホームウェイ23号」)は本厚木駅を23時6分に発車する各駅停車へ乗換え可能となり、現行より14分早く小田原駅に到着できる。ダイヤ改正後の「ホームウェイ35号」(現「ホームウェイ27号」)も、海老名駅を23時47分、本厚木駅を23時52分に発車する各駅停車へ乗換え可能となり、現行より22分早く小田原駅へ到着できるようになる。