小田急電鉄は、年末年始期間の運転ダイヤを発表した。12月30日の始発列車から1月2日の最終列車まで土休日ダイヤで運転。12月31日から1月1日にかけての終夜運転は実施しない。

1月1日の早朝、初日の出・初詣の利用に対応するため、臨時列車の特急ロマンスカー「ニューイヤーエクスプレス」を運転する。下り「ニューイヤーエクスプレス1号」は新宿駅4時50分発・成城学園前駅5時4分発・新百合ヶ丘駅5時16分発・町田駅5時28分発・相模大野駅5時32分発・大和駅5時43分発・藤沢駅6時7分発・片瀬江ノ島駅6時13分着。上り「ニューイヤーエクスプレス2号」は片瀬江ノ島駅7時32分発・藤沢駅7時42分発・大和駅7時57分発・相模大野駅8時9分発・新百合ヶ丘駅8時24分発・新宿駅8時47分着。両列車ともロマンスカー・EXE(30000形)10両編成で運転する。特急券は12月1日10時に発売した。

一般列車も1月1日の早朝に臨時列車を設定。下りは片瀬江ノ島方面へ向かう各駅停車を複数本運転するほか、一部列車で運転区間の延長と時刻変更を行う。上りは片瀬江ノ島発の各駅停車と快速急行の一部列車で運転区間の延長と時刻変更を実施し、利用が集中する時間帯の利便性を確保する。臨時列車の詳細や最新情報は小田急電鉄公式サイトで案内している。