元BiSHのメンバーで歌手のアイナ・ジ・エンドが28日、東京・渋谷のNHKホールで行われた『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20～23:45 ※中断ニュースあり)のリハーサルに参加し、報道陣の取材に応じた。

アイナは、ソロとしては初の紅白出場。世界的にヒットした人気アニメ『ダンダダン』の主題歌「革命道中-On The Way」を披露する。

会見では「『NHK紅白歌合戦』は日本の伝統のある番組で、年に1回のみんなが楽しみにしている歌のお祭りのような番組なので、精一杯、そして恥のないようにやり切りたいです」と意気込んだ。

この日は、美脚あらわな超ミニスカートにおへそがのぞくトップスを合わせた大胆衣装で登場。本番の衣装ではないと言い、「『革命道中』という楽曲を今までいろんなライブとかテレビとかで歌わせていただいてきたんですけど、何パターンか衣装があって、その中でも最新の『革命道中』衣装をリハで着てみました」と説明した。

そして、本番でのメイクや衣装について聞かれると「一生で一番きれいな状態で、だけどちょっと毒っぽさもあるような、アイナ・ジ・エンドらしいものを作りたいなと思っています」と答えた。

今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年(第64回)、2015年(第66回)、2019年(第70回)に続き4回目、有吉は2023年(第74回)、2024年(第75回)に続き3回目、今田は初めて、鈴木アナは2024年(第75回)に続き2回目となる。