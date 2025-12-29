アイドルグループ・AKB48が29日、東京・渋谷のNHKホールで行われた『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20～23:45 ※中断ニュースあり)のリハーサルに参加し、報道陣の取材に応じた。

2019年(第70回)以来、6年ぶり13回目の出場となるAKB48は、AKB48 20周年スーパーヒットメドレーとして、「フライングゲット」「ヘビーローテーション」「恋するフォーチュンクッキー」「会いたかった」を披露。現役メンバーに加えて、20周年を記念し8人の卒業メンバー、前田敦子・高橋みなみ・小嶋陽菜・板野友美・峯岸みなみ・大島優子・柏木由紀・指原莉乃も紅白のステージに集結する。

リハーサルを終え、現役メンバーとともに前田、高橋、大島が会見に登場。今年は20周年を記念してAKB48のコンサートに卒業生も参加したが、高橋は「今のAKB48はすごくスキルも高くてかわいい子がたくさん。20周年というタイミングで後輩たちと接する機会をいただけて改めて魅力を知れた」と言い、「久しぶりにアイドル活動をしたときに思ったのは、明らかな体力の低下。ライブ後に体力の回復も遅かったですし、現役を離れて長いんだなと思いましたが、AKB48として見る景色は素晴らしいものがあるなと思いました」と語った。

前田は「3分間にとってもせわしない感情を今持っています。本当に一瞬なんですけど、その一瞬がどれだけ大事か、現役のときはいっぱいいっぱいで考えられてなかったなと思うところがあるんですけど、今回9年ぶりに紅白に出場させていただいて、改めてありがたみを感じました」とリハーサルの感想を語り、「幸せな場所に立たせてもらっているなと噛みしめて今年は臨めるかなと思っています」とにっこり。

大島は「アイドルじゃないと出ない自分の内側からのものがすごくあって、普段の生活や俳優業とはまた違うエネルギーを自分の中で作って放出するんだなと、久しぶりに現場に来てからすごく感じて、アイドルだなって楽しみながらやらせていただいています」と述べ、「現役のみんなからもそれをもらえるんですよね。だからおうち帰るとすごい元気になっちゃって、20周年コンサートのリハーサルで腰を痛めたんですけど、コンサート出たあとにすんごい元気になっちゃって。みんなのおかげなんですよ」と話していた。

今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年(第64回)、2015年(第66回)、2019年(第70回)に続き4回目、有吉は2023年(第74回)、2024年(第75回)に続き3回目、今田は初めて、鈴木アナは2024年(第75回)に続き2回目となる。