いちごの季節だ。つまり、いちご狩りの季節だ。ということで皆さんお待ちかね、ファミリーマートの人気企画「いちご狩り」が装い新たに登場!

今年はクリームやホワイトチョコレートなどの"白"をまとい、甘酸っぱいいちごの魅力がさらに際立つラインナップにパワーアップ。フェア名も「ファミマの白をまとったいちご狩り」にアップデートされた。さっそく実食してみたので、特に美味しかった7種類のスイーツを厳選してご紹介〜!

「ファミマの白をまとったいちご狩り」開幕!

毎年話題をさらう「ファミマのいちご狩り」は、今年で6年目を迎える人気企画。2026年1月6日から開催される今回は、「ファミマの白をまとったいちご狩り」としてリニューアルを遂げる。

ラインナップもめちゃくちゃ豊富で、クリームやホワイトチョコレートなど"白"の素材を掛け合わせたいちご商品が全16種類も登場。デザート、パン、アイスなどジャンルも多彩。きっと、どれから食べるか本気で悩まされるに違いない。

そこで今回は、特におすすめしたい商品を勝手に厳選! さっそく行ってみよう〜!

「もちっと食感いちごのクレープ」

まずは「もちっと食感いちごのクレープ」(398円)。やっぱりこういうスイーツフェアのなかでもチルド商品は目玉だし、なかでもこの「もちっと食感いちごのクレープ」はエース級のキャラクターである。……はず。

実際に食べてみると……

めっっっちゃクレープ! 当たり前だけどめっちゃクレープだわ! クレープとしてのクオリティが高い……。生地がもちもち&スベスベ。食感が本格的で素晴らしいし、ぎゅっと詰め込まれたミルクムースのとろとろ感も口のなかいっぱいに広がって、とにかくもう幸せすぎる……。

そして何より、生のいちごがめちゃくちゃフレッシュで美味しい! このリアルな甘み、酸味、風味がなんとも言えない贅沢感を演出。ボリュームもしっかりあるので満足感もかなり高い。ウッッッマ〜! 幸せすぎるんですけど〜!

「いちごのモンブラン(メレンゲ入り)」

見るからにビジュアルが爆発してますね〜。「いちごのモンブラン(メレンゲ入り)」(325円)。

カフェで出てきそうな洒落感だ。そのお味はというと……

おっほ〜! クリームがふわっふわ&とろっとろ!!!! 甘さもちょうどいいし、このふわとろ食感もたまらんッ……!!!! 生クリームはめちゃくちゃなめらかで口溶けがよく、ホワイトチョコらしいまろやかなコクも感じられる。こちらもボリューム満点で、上品な甘みと華やかな風味で口も心も満たされる。中のスポンジ&メレンゲとクリームのバランスも絶妙だ。

かなり特別感のあるスイーツだし、自分へのご褒美にもピッタリ。紅茶と一緒に味わいたくなる優雅な味わい!

「もっちりクリームロール(いちごソース入り)」

やっぱりこれも欠かせないでしょ〜。「もっちりクリームロール(いちごソース入り)」(380円)。そもそもファミマの「もっちりクリームロール」がウマいんだから、これも美味しく仕上がっているのは確実。実際に食べてみると……

はいキタ! やっぱりウ〜〜〜マッッッ!!!! ああ〜、これはヤバいわ。めっちゃクオリティ高い。安定感が違う。ロールケーキ部分は、先程のクレープとはまた違った感じのもっちり感で、もちもちなんだけど、同時にふわふわもしているというギャップに満ちた二刀流が癖になる。

そして、いちごクリーム&いちごソースの"ダブルいちご"の幸福感もハンパじゃない! いちごクリームはなめらかでいちごの可愛らしい味わいを表現し、いちごソースのほうはキュッとした酸味と甘みを演出。そのバランスがすごくいいし、ふわもちのロールケーキ部分との相性も抜群!

「ストロベリーチョコホワイト」(378円)&「しみこみショコラいちご」(348円)

続いて、「ファミマルPREMIUM」シリーズから「ストロベリーチョコホワイト」(378円)と「しみこみショコラいちご」(348円)を抜擢! そもそも「ファミマルPREMIUM」シリーズでハズレたことがないし、これも期待できるんだろうな〜と思ったら、案の定ってわけでござんす。

まずはこの「ストロベリーチョコホワイト」、中身はどうなっているかというと……こんな感じ! 丸っといちごが入っとる!

実際に食べてみると、いちごの甘酸っぱさとホワイトチョコのミルキーな甘さがベストマッチ! 練乳以上に合ってるぞ、これ! ウマ〜……。何この多幸感。ホワイトチョコも贅沢に使っていてかなり分厚く、食べごたえあり。ひと粒の満足度がめちゃくちゃ高い!

そして「しみこみショコラいちご」。一見するとなんの変哲もないドライフルーツに見えるけど……

食べてみるとめっちゃチョコ! どういう理屈なのかわからないけど、いちごのなかからホワイトチョコが溶け出してくる! いちごの甘酸っぱさとチョコの甘みのバランスもお見事で、どちらかというと「ストロベリーチョコホワイト」よりもいちごの酸味が際立った、前面でいちごを感じられるお菓子に仕上がっている。

「いちごのバウムクーヘン」&「いちごのフィナンシェ」

ラストは焼き菓子から「いちごのバウムクーヘン」(220円)と「いちごのフィナンシェ」(200円)をピックアップ!

「いちごのバウムクーヘン」は全体がホワイトチョコでコーティングされていて贅沢感たっぷり。バウムクーヘン部分もしっとりしていて、全体的なクオリティがめちゃくちゃ高い。生地に練り込まれたいちごの風味と口溶けのいいホワイトチョコが口のなかで混じり合っていく感覚がたまらなく良い! めちゃくちゃなめらか。

「いちごのフィナンシェ」は外はサクッと香ばしく、中はしっとりと濃厚。いちごの華やかな風味と香ばしさ、深いコクが生地全体に広がっていて、どことなくリッチな味わいだ。ホワイトチョコのミルキーでクリーミーな甘さとも完璧にマッチしている!

今回も高い完成度を見せてくれた「ファミマの白をまとったいちご狩り」。いちごの甘酸っぱさを"白"の素材がやさしく包み込みつつ、主役はあくまでいちご。その塩梅がガチで最高! そんなフェアの開始は2026年1月6日から。年明け早々、ファミマに集合!