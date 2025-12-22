大きな話題となったファミマの「ファミマツケン福袋」。抽選申し込みに対しかなりの数の応募があったとのことで、残念ながら外れてしまった方もいるのでは? そんな方に朗報、なんとファミマオンラインで購入できる、ハローキティ×マツケンの平成ギャルグッズや、マルチコピー機でプリントできるステッカーやブロマイドなど、まだまだファミマツケンコラボグッズが登場します!

証明写真風からドアップまで! 飾れば愉快な部屋になる!ファミマツケン印刷祭!

12月22日から1月31日まで、ファミリーマート店内にあるマルチコピー機では「ファミマツケン」オリジナルデザインのブロマイドorステッカーがプリントできます。ブロマイドとして印刷する場合には全6種類がランダム式で出力されますが、ステッカーとして印刷する場合には好きな絵柄を選ぶことができます。

年賀状風やY2K風デザインなど、どれも魅力的ですが、個人的に気になったのは証明写真風。切り抜いてスマホケースに入れたり、ステッカー印刷して手帳に貼ったりすれば「何それ!?」とめちゃ注目されそう。

さらになぜかドアップすぎるマツケンさんは部屋のインテリアとして飾れば、落ち込んだ日もなんだかじわじわ元気が出そう……唐突に貼っておきたい。

不自然に唐突な場所に貼るのがポイント

大人気! マツケン×ハローキティコラボは平成ギャルver.のステッカー＆しっぽアクキー

全国のファミリーマート約2,500店舗で販売されるのは、ハローキティとのコラボグッズ。まずは12月26日から登場するマツケンさんと浴衣姿のキティちゃんのコラボステッカー4枚入りセットです。

マツケン×ハローキティ ステッカーセット 854円

どれもホログラム入りでキラキラ光るのがカワイくてアガる！大きさや形状も微妙に異なるので、それぞれ好きな場所に貼りたいですね。

ホログラム入りでキラキラ光る豪華さ

たとえばスマートフォンケースにこのように入れると平成感が出てカワイイですよ!

もうひとつのコラボグッズは、同じく12月26日から全国のファミリーマート約2,500店舗で販売される、しっぽチャーム付きキーホルダー。

3種類はランダムでの販売となります。「KAWAII」「オ・レ!」はわかるけれど、「ムリしないでね」とは……? これが当たったら年末年始に優しい気持ちになれそうですね。

3種はランダムでどれが出るかはお楽しみ

ポーチやバッグにつければ、しっぽが目立っていい感じです!

バッグやポーチにつければ年明けから運気とテンションが上がりそう

ファミマオンライン限定! アクスタセット

今回ご紹介する中で大注目なのは、ファミマオンライン限定のアクリルスタンド。12月26日から1月31日までの間に予約申し込みを行うと、商品は5月17日以降に入手できます。少し待つ必要がありますが、かなり愉快な仕上がりになっていました。

アクスタは「ビバ! サンバ! Ver.」と「オ・レ! Ver.」の2種類があり、それぞれ単品での購入も可能ですが、2種セットもあります。2種セットには「回る台座」が付きますよ。

どちらもゴールドのラメが背景にギラギラと光り、かなりゴージャス!! 1人でも存在感がありますが、2人いると放つポジティブオーラが強烈です!!!

ゴールドラメと光り輝く笑顔ですごいポジティブオーラ

「回るマツケン台座」はこのように前後に並ぶようにセットできます。マツケンさんのバックダンサーにマツケンさん……豪華すぎる組み合わせです。

なんならマツケンさんとマツケンさんを向かい合わせにしてもOK! 台座は少し浮いたように2層になっているので、まるでお立ち台の上でマツケンさんが踊っているかのようでかなり明るい気持ちになれますよ。

マツケンさんvsマツケンさんでサンバ対決をさせてみる

ほかにも、「証明写真風缶バッジセット」や「マツケンオーロラトートバッグ」などのファミマオンライン限定グッズも登場しますのでチェックしてみてほしいです!

対象商品購入でハンコorタオルのプレゼントも

さらに、お菓子などの対象商品を2個同時に購入すると「踊るお年賀タオル」か「踊るマツケンハンコ」が1個もらえるキャンペーンを12月26日から1月12日まで開催します。

お菓子などの対象商品を2個同時に購入でいずれか1個がもらえる

「踊るお年賀タオル」は縁起の良いデザインに「カルにゃバル」「フジサンバ」「踊り明かしタイ」など「マツケンサンバⅡ」の歌詞をモチーフにしたワードが! 好きなデザインを選ぶことができますよ。

「踊るマツケンハンコ」は年賀状や手帳などに気軽に押せるインク内蔵タイプ。マツケンさんのシルエット入りで「オレ！」「ビバ」「サンバ」など愉快なメッセージ付きです。

2026年の始まりをサンバのように明るく過ごしたい方、ポジティブな気持ちになりたい方は、気になったマツケンさんグッズをお守りとして身に着けてみては!?