ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEが28日、東京・渋谷のNHKホールで行われた『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20～23:45 ※中断ニュースあり)のリハーサルに参加。報道陣の取材にも応じ、自身にとっての今年の漢字一文字を発表した。

『第76回NHK紅白歌合戦』のリハーサルに参加したMrs. GREEN APPLEの若井滉斗

3年連続3回目の出場で、初の大トリを務めるMrs. GREEN APPLE。今年は「GOOD DAY」を披露する。

大森元貴は「紅白は大みそかのお祭りですから、非常に我々も楽しみですし、心を込めて歌いたい、演奏を届けたいと思っています」と意気込み、大トリを務めることについて「光栄です。ちょっと大きすぎますけど、本当に楽しみです。楽しみたいというのが率直な気持ちです」と心境を明かした。

自身にとっての今年の漢字一文字を聞かれると、大森は「初」を挙げ、「結成して13年目になるんですけど、初めてのことがやっぱりあって、刺激が毎日あるっていうのが本当に幸せだなと、何よりもそういう風に思えて。初めての景色がまだあるということは本当にワクワクしたので僕は『初』かな」と説明した。

藤澤涼架は「逢」を選び、「ドームツアーや野外の5万人ライブでたくさんのファンの皆さんとお会いできたということもそうですし、いろんな活動をさせていただく中で、たくさんの方とお会いしてつながることができて、気持ちのやり取りだったり、コミュニケーションがあったのがすごく大事な1年になったなと思います」と語った。

若井滉斗は「駆」とし、「今年駆け抜けてきたなと思うので。あとは馬に区切ると書いて『駆』じゃないですか。来年が午年ということもありますし、今年で僕たちとしてはフェーズ2が1つ区切りになるということで、すごいぴったりな漢字じゃないかなと。自分でもびっくりしてるんですけど。こんな完璧な……」と説明。メンバーは「すごい!」と感嘆し、報道陣からも驚きの声が上がっていた。

今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年(第64回)、2015年(第66回)、2019年(第70回)に続き4回目、有吉は2023年(第74回)、2024年(第75回)に続き3回目、今田は初めて、鈴木アナは2024年(第75回)に続き2回目となる。