テクノポップユニット・Perfumeが28日、東京・渋谷のNHKホールで行われた『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20～23:45 ※中断ニュースあり)のリハーサルに参加。報道陣の取材にも応じ、今年11月11日に一般男性との結婚を発表したあ～ちゃんが自ら結婚に言及する場面があった。

2025年末でコールドスリープ（活動休止）を発表しているPerfumeは2年ぶり17回目の出場。今回は「ポリリズム」～「巡ループ」の「Perfume Medley 2025」を披露する。

取材では、自身にとっての“今年の漢字一文字”をそれぞれ発表し、あ～ちゃんとかしゆかは「巡」、のっちは「絆」と回答。あ～ちゃんは、かしゆかが「巡」と発表すると、「あ～ちゃんも一緒でした。びっくり!」と驚いた。

そしてあ～ちゃんは「今回、『巡ループ』も披露させてもらいますし、いろんな奇跡が重なってコールドスリープも決断することとなりまして。2025年を走り出した時にはそういうことは思ってなかったので、こういうタイミングが合わさるのって、自分たちが計画していることとかではなく、タイミングって合ってくるんだなと」としみじみ。

さらに、「私も結婚するとは思ってませんでしたし」と自ら結婚に言及。報道陣から「おめでとうございます」と祝福の声が上がる中、「いろんな奇跡が重なって、この巡り合わせと奇跡に感謝したいなと思っています」と語っていた。

今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年(第64回)、2015年(第66回)、2019年(第70回)に続き4回目、有吉は2023年(第74回)、2024年(第75回)に続き3回目、今田は初めて、鈴木アナは2024年(第75回)に続き2回目となる。