嵐の櫻井翔とSnow Manの阿部亮平が、2026年1月4日に放送されるTBS系『バナナマンのせっかくグルメ!! 新春SP』(17:00～21:00 ※17:00～18:00は一部地域を除く)に出演する。

櫻井翔と阿部亮平

5年連続の新春SPとなる今回の放送では、正月にふさわしい豪華な面々がグルメ探しに挑戦する。

その1組として、櫻井翔と阿部亮平が共に番組初登場。愛知県名古屋市を訪れ、地元民オススメの絶品グルメを堪能する。さらに、これが初めて2人で臨むロケとなり、なかなか見られないコンビネーションは必見だ。

普段から連絡を取り合う仲だと言う2人は、ロケ開始早々に櫻井の誕生日にまつわるエピソードを披露する。超多忙な日々を過ごしている2人なだけに、つかの間のぶらりロケを楽しみ、地元の方に美味しそうなグルメを教えてもらえたときには無邪気な笑顔を見せ合う。

阿部は尊敬する先輩・櫻井と少しでも多くのオススメグルメを一緒に楽しむため、直近で番組に出演したSnow Manメンバーの目黒蓮と佐久間大介から「せっかくグルメにおけるロケでのアドバイス」をもらってきたと言う。

そうしてゲットできたグルメを頬張る櫻井の食べっぷりに、スタジオのバナナマンも「櫻井くんこんなに食べるんだ！」と驚きを見せる。さらに隣にいる阿部も触発されたのか、お行儀よくも徐々に大胆に食べ始める。2人が食欲を抑えられずグルメを堪能する姿に注目だ。

(C)TBS