日本テレビ系音楽特番『発表!今年イチバン聴いた歌 ～年間ミュージックアワード2025～』(29日17:30～ ※全国ネットは18:30～)のタイムテーブルが公開された。

Spotifyのストリーミングデータをもとに、「今年イチバン聴かれた歌」を紹介する同番組。志尊淳と新木優子のMC、石川みなみアナの進行で、ストリーミングサービスで今年聴かれた音楽が集結する。

  • (左から)MCの新木優子、志尊淳

※時間帯ごとにアーティスト名の50音順に掲載(メドレー・企画を除く)
※放送時間は変更の可能性あり

17:30～18:30

●CORTIS
●超ときめき宣伝部
●超特急
●T.N.T
●TREASURE
●NEXZ
●MAZZEL
●ROIROM

18:30～19:00

●中島健人
●三浦大知　

・オープニングパフォーマンス
●AiScReam（大西亜玖璃 大熊和奏）

19時台

●XG
●JO1
●TOMORROW X TOGETHER
●なにわ男子
●NEWS　

・平成VS令和
●ORANGE RANGE　●超ときめき宣伝部　●CUTIE STREET

・中島みゆきSPカバー
●工藤静香

20時台

●ILLIT
●CUTIE STREET
●Creepy Nuts
●Travis Japan
●Number_i
●HANA　

21時台

●Ado
●Stray Kids
●Da-iCE
●BE:FIRST
●LiSA

・地上波初コラボ！
●小室哲哉×氷川きよし(氷川きよしwith t.komuro)

・年末ドリームメドレー
●BE:FIRST ●MAZZEL ●HANA ●STARGLOW

22時台

●Ado
●Stray Kids　

・Spotify国民投票企画
●手越祐也　●TREASURE

・地上波初コラボ！
●小室哲哉×氷川きよし(氷川きよしwith t.komuro)

【編集部MEMO】
当初は、SKY-HI率いるBMSGアーティストによるファミリーコラボの特別企画にSKY-HIも出演予定だったが、未成年の深夜呼び出し報道を受け出演を辞退した。