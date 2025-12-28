日本テレビ系音楽特番『発表!今年イチバン聴いた歌 ～年間ミュージックアワード2025～』(29日17:30～ ※全国ネットは18:30～)のタイムテーブルが公開された。
Spotifyのストリーミングデータをもとに、「今年イチバン聴かれた歌」を紹介する同番組。志尊淳と新木優子のMC、石川みなみアナの進行で、ストリーミングサービスで今年聴かれた音楽が集結する。
※時間帯ごとにアーティスト名の50音順に掲載(メドレー・企画を除く)
※放送時間は変更の可能性あり
17:30～18:30
●CORTIS
●超ときめき宣伝部
●超特急
●T.N.T
●TREASURE
●NEXZ
●MAZZEL
●ROIROM
18:30～19:00
●中島健人
●三浦大知
・オープニングパフォーマンス
●AiScReam（大西亜玖璃 大熊和奏）
19時台
●XG
●JO1
●TOMORROW X TOGETHER
●なにわ男子
●NEWS
・平成VS令和
●ORANGE RANGE ●超ときめき宣伝部 ●CUTIE STREET
・中島みゆきSPカバー
●工藤静香
20時台
●ILLIT
●CUTIE STREET
●Creepy Nuts
●Travis Japan
●Number_i
●HANA
21時台
●Ado
●Stray Kids
●Da-iCE
●BE:FIRST
●LiSA
・地上波初コラボ！
●小室哲哉×氷川きよし(氷川きよしwith t.komuro)
・年末ドリームメドレー
●BE:FIRST ●MAZZEL ●HANA ●STARGLOW
22時台
●Ado
●Stray Kids
・Spotify国民投票企画
●手越祐也 ●TREASURE
・地上波初コラボ！
●小室哲哉×氷川きよし(氷川きよしwith t.komuro)
【編集部MEMO】
当初は、SKY-HI率いるBMSGアーティストによるファミリーコラボの特別企画にSKY-HIも出演予定だったが、未成年の深夜呼び出し報道を受け出演を辞退した。