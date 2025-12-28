日本テレビ系音楽特番『発表!今年イチバン聴いた歌 ～年間ミュージックアワード2025～』(29日17:30～ ※全国ネットは18:30～)のタイムテーブルが公開された。

Spotifyのストリーミングデータをもとに、「今年イチバン聴かれた歌」を紹介する同番組。志尊淳と新木優子のMC、石川みなみアナの進行で、ストリーミングサービスで今年聴かれた音楽が集結する。

※時間帯ごとにアーティスト名の50音順に掲載(メドレー・企画を除く)

※放送時間は変更の可能性あり

17:30～18:30

●CORTIS

●超ときめき宣伝部

●超特急

●T.N.T

●TREASURE

●NEXZ

●MAZZEL

●ROIROM

18:30～19:00

●中島健人

●三浦大知

・オープニングパフォーマンス

●AiScReam（大西亜玖璃 大熊和奏）

19時台

●XG

●JO1

●TOMORROW X TOGETHER

●なにわ男子

●NEWS

・平成VS令和

●ORANGE RANGE ●超ときめき宣伝部 ●CUTIE STREET

・中島みゆきSPカバー

●工藤静香

20時台

●ILLIT

●CUTIE STREET

●Creepy Nuts

●Travis Japan

●Number_i

●HANA

21時台

●Ado

●Stray Kids

●Da-iCE

●BE:FIRST

●LiSA

・地上波初コラボ！

●小室哲哉×氷川きよし(氷川きよしwith t.komuro)

・年末ドリームメドレー

●BE:FIRST ●MAZZEL ●HANA ●STARGLOW

22時台

●Ado

●Stray Kids

・Spotify国民投票企画

●手越祐也 ●TREASURE

・地上波初コラボ！

●小室哲哉×氷川きよし(氷川きよしwith t.komuro)