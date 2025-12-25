音楽プロダクション・BMSGは25日、公式サイトを更新し、同社代表取締役CEOでアーティスト、プロデューサーのSKY-HIこと日高光啓が未成年女性アイドルを深夜に複数回、自宅に呼び出していたという一部報道について謝罪。今後の体制を説明し、SKY-HIが年末に出演予定だった一部のテレビ番組とライブを辞退すると発表した。

同社は「先日の週刊誌報道に関しまして、ファンの皆様、ならびに関係者の皆様に多大なご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪。

「当社では今回の報道を重く受け止め、記事中で指摘された東京都青少年健全育成条例の違反を含め、代表取締役日高光啓による何らかの違法行為の有無について、複数の弁護士等の専門家の指示を仰ぎつつ、内部調査を実施いたしました。弊社において、関係者へのヒアリングや各種情報開示等を経て慎重に調査した結果、違法行為に該当する事実は確認されなかった旨の報告を受けております」と説明した。

「しかしながら、多くの皆様にご迷惑とご心配をおかけする事態となりましたことに対し、当社経営陣は、日高とともにその責任の重さを改めて厳粛に受け止めております。何よりもまず、日高は代表としての責任を全うし、信頼を回復するための体制構築を最優先とすべく、以下のとおり今後の経営および活動の指針を決定いたしました」とした。

そして、「経営体制の抜本的な見直しとガバナンスの強化」として、「代表者を含む全役職員への客観的監査機能の導入」「コンプライアンス意識の再徹底と内部統制の構築」「経営体制の再構築」を発表。「具体的な詳細につきましては、数か月以内を目処に皆様へ公表できるよう、鋭意進めてまいります」と伝えた。

また、SKY-HIが出演を予定していた12月27日の「COUNTDOWN JAPAN 25/26」と12月29日の日本テレビ系列『発表！今年イチバン聴いた歌～年間ミュージックアワード2025～』を辞退すると発表。

出演辞退の判断について「体制構築と再発防止に専念するため、また、代表である本人が表舞台に立つことで、所属アーティストの活動に不必要な懸念や支障を及ぼすことは避けるべきであるとの判断から」と説明し、「発表以前に収録済みのコンテンツ等に関しては、一部を除き、予定どおり公開・放送等させていただきます。その他の活動につきましても、各関係機関と協議の上、現在の責任を果たすべく、継続させていただきます」とした。