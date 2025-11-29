日本テレビ系音楽特番『発表! 今年イチバン聴いた歌 ～年間ミュージックアワード2025～』が、12月29日(17:30～)に千葉・ホテルニューオータニ幕張から5時間半にわたって生放送。MCは、志尊淳と新木優子が担当する。

ストリーミングサービスのデータをもとに、様々なジャンルで2025年に最も聴かれた曲・アーティストを発表していく同番組。また、出演アーティストが「今年イチバン聴かれた歌」を生パフォーマンスする。

MCのコメントは、以下の通り。

志尊淳

最初お話をいただいた時は、僕がMCなんてできませんという気持ちでしたが、お話を伺っていくうちに、自分もこの一年音楽に救われた身として、僕にできることがあるのなら、という気持ちになりました。音楽の持つパワーを主役のアーティストさんたちと共に皆様にお届けできるよう、精一杯サポートしていきたいと思います。

新木優子

初めてこのお話を聞いた時、あまりの大役に緊張しましたが、私自身、物心ついた時から家族や友人たちと年末に観る音楽番組が大好きだったので、今回MCとして関われることが今からとても楽しみです！5時間30分生放送。素敵なアーティストの皆さんのパワフルな音楽に力をいただきながら、観ていただいている方にたくさんのワクワクを届けられたらと思います。