日本テレビ系音楽特番『発表!今年イチバン聴いた歌 ～年間ミュージックアワード2025～』(29日17:30～)の出演アーティスト第2弾が発表された。

ORANGE RANGE(上段)と(下段左から)CUTIE STREET、超ときめき宣伝部

今回出演が発表されたのは、CUTIE STREET、XG、LiSA、JO1、TOMORROW X TOGETHER、CORTIS、AiScReam(大西亜玖璃 大熊和奏)、ILLIT、Da-iCE、超ときめき宣伝部、三浦大知、ROIROM。

また、氷川きよしwith t.komuroとして、小室哲哉と氷川きよしの地上波初コラボパフォーマンスが決定。小室が手がけた、氷川が今年の6月にリリースした楽曲「Party of Monsters」を披露する。さらに、TM NETWORKの名曲「SEVEN DAYS WAR」を小室がピアノ生演奏で参加し、氷川きよしが歌い上げる。

ほかにも、工藤静香が出演。工藤に20曲以上の楽曲提供し、互いを深くリスペクトし合う中島みゆきの今年Spotifyで一番聴かれた楽曲をカバーする。

ORANGE RANGE×CUTIE STREET×超ときめき宣伝部もコラボ。ORANGE RANGEの往年の名曲「ロコローション」や「お願い!セニョリータ」など4曲のメドレーに、CUTIE STREETと超ときめき宣伝部が参加し、ORANGE RANGEと共に歌唱、さらにはオリジナルの振り付けでステージを演出する。