日本テレビ系音楽特番『発表!今年イチバン聴いた歌 ～年間ミュージックアワード2025～』(29日17:30～、千葉・ホテルニューオータニ幕張から生放送)の第1弾出演アーティストが発表された。

出演が発表されたのは、Ado、Creepy Nuts、BE:FIRST、HANA、Number_i、Stray Kids、NEWS、なにわ男子、Travis Japan、中島健人、T.N.T、超特急、NEXZ、MAZZEL。

また、SKY-HI率いるBMSGアーティストによるファミリーコラボの特別企画も。SKY-HIの元に、BE:FIRST、MAZZEL、HANA、STARGLOWというBMSG所属グループ4組が集結し、互いの楽曲にも参加する。

MCの志尊淳と新木優子のコメントは、以下の通り。

――番組MCのオファーをもらった時の思いについて

志尊：どうして僕なんだろうというのが率直な感想だったのですが、音楽に常に救われている人間として、お話をいただけたなら尽力したいなと思い、どうなるか分かりませんが、引き受けたいなという気持ちになりました。

新木：私も、なんで私なんだろうと驚いたのですが、大役を任せていただいたことがすごく嬉しいですし、私自身も子どもの頃から音楽を聴くのがすごく好きだったので、楽しい番組になったらいいなという気持ちでいっぱいです。

――番組の見どころ、楽しみにしていることは？

志尊：もちろんアーティストさんのパフォーマンスを近くで見られることは、すごく楽しみなこととしてありますし、あとはコラボステージもあって、アーティストさんがご自身の曲ではなくて、好きな曲やゆかりのある曲を歌われるコーナーがあるのですが、それもやっぱり純粋に楽しみだなと思います。

新木：私自身、今年一番HANAの曲をたくさん聴いていたので、そのHANAの皆さんのステージもすごく注目しているステージの一つです。他にも今年は本当にたくさんのヒット曲がありますが、この番組ならではのいろいろな企画がたくさん入ってくるので、そこもすごく楽しみにしています！

――今年イチバン聴いた歌は？

志尊：僕は、先ほど自分の携帯を見て、一番何を聴いたんだろうと調べたのですが、恥ずかしながら自分がちょっとだけアーティストデビューをして、その曲をずっと流してたみたいで、それを聴いていました。練習ですよ、あくまで！あくまで練習のために聴いてたんですけどね！（笑）

新木：私は、HANAさんの「Blue Jeans」と、Juice=Juiceさんの「盛れ！ミ・アモーレ」っていう曲を聴いています。(「盛れ！ミ・アモーレ」は)本当に最近配信された曲なのですが、今年一番聴いてた曲になるんじゃないかというぐらい、ずっとリピートして聴いてます。