ナイツ塙、今年の『M-1』で「完璧な漫才だった」と思うネタとは「すごいことをやってるコンビ」

お笑いコンビ・ナイツの塙宣之が、YouTubeチャンネル『ナイツ塙会長の自由時間』で22日に公開された動画に出演。『M-1グランプリ2025』決勝戦を戦ったエバースを絶賛した。
エバースの1本目は「完璧な漫才」
この動画では、決勝戦の審査員を務めた塙が出場者たちのネタを改めて振り返っていく企画を実施。エバースに99点をつけた塙は、「ミルクボーイのコーンフレークに99点をつけたときと同じくらい面白かったです。ずっと笑ってましたからね。僕はこの中だとお金を払って一番観にいきたいのはエバースだなと。もう全部面白かったですね」と大絶賛した。
続けて、塙は「特に1本目。どんどん町田くんの絵が浮かんできてね、ルンバとか。あれも無茶苦茶なことを言ってるんだけど、佐々木くんからしたら大真面目にそうしてくれって言ってるのがおかしくて。町田くんもそういうふうになってきちゃうっていう」とネタの内容を回想。
さらに、「4分でしゃべくりであれだけの展開を作っていく。間もちゃんととって。去年の桜の木の下のネタもめちゃくちゃ面白かったですよね。みんながそう思ってるところを二人がちゃんとなぞってくれるので、そこが安心するし、置いていかないで、ちゃんとフレーズで笑わせるっていう、すごいことをやってるコンビだと思う」と解説し、「漫才としては完璧。完璧な漫才だったと思います」と最大級の賛辞を贈っていた。
【編集部MEMO】
『ナイツ塙会長の自由時間』は、ナイツの塙宣之によるYouTubeチャンネル。「M-1グランプリ」ファイナリスト経験者で同大会の審査員も務める塙が、各賞レースのネタについて語る企画「ナイツ塙の漫才論」や、自身が出演するバラエティ番組『球辞苑 〜プロ野球が100倍楽しくなるキーワードたち〜』(NHK BS1)にならい、毎回設定したキーワードからお笑いを語る企画「笑辞苑」などが人気を集めている。2023年9月、同年6月に漫才協会会長に就任したことを受け、『ナイツ塙の自由時間』から現在のチャンネル名に変更された(動画「ナイツ塙からチャンネルについて発表があります」にて発表)。