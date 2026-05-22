FRUITS ZIPPERの限定デザインを施したモバイルバッテリーが、モバイルバッテリーシェアリングサービス「CHARGESPOT」で22日より全国展開されている。

この取り組みは、応援広告プラットフォーム「CheerSPOT」を通じて実施されているコラボ企画「KAWAII LAB.日本ジャック計画!!」の一環で、ファンによる応援広告(チア)の累計が目標の3,000チアに到達したことを受けて実現した。

FRUITS ZIPPER 3000チア達成

同企画は、アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」所属5グループと連動したファン参加型プロジェクト。

チャージスポットのスタンドに設置されたデジタルサイネージへの掲載1枠を「1チア」と定義。ユーザーは、「CheerSPOT」アプリから好きなメンバー、場所、期間を選択してデジタルサイネージへ掲載ができる仕組み。一定数の達成ごとに特典が解放される仕組みとなっている。

1,000チア達成時にはメンバーがデザインされたコラボバッテリーと「CHARGESPOT」半年無料券がメンバーへ贈呈されるほか、2,000チア達成時には限定デザインでラッピングされたバッテリースタンドが全国に登場。さらに3,000チアに到達すると、コラボバッテリーが全国の「CHARGESPOT」に展開され、一般ユーザーが実際にレンタルできる形で手元に届くという特典が設定されていた。

今回、FRUITS ZIPPERは3,000チアを突破。これにより、メンバービジュアルを用いた“推しバッテリー”が完成し、全国の「CHARGESPOT」でレンタル可能となった。利用者の手元に限定デザインのバッテリーが届く形で提供される。

FRUITS ZIPPER 2,000チア達成

また、2,000チア達成時の特典として展開中の、FRUITS ZIPPERデザインのバッテリースタンドも継続して設置。対象は渋谷・新宿・原宿・池袋・新橋などのカラオケ店舗を中心とした10店舗で、6月22日まで実施される。

「KAWAII LAB.日本ジャック計画!!」は今後、CANDY TUNE、MORE STAR、CUTIE STREET、SWEET STEADYの順に展開予定。

特典キャンペーン期間終了後も、コラボサイネージの常時掲載は全グループ継続して実施される。

FRUITS ZIPPER

CANDY TUNE

SWEET STEADY

CUTIE STREET

MORE STAR