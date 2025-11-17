「JAPAN LIVER FESTIVAL 2025」が14日に都内で開催され、「TikTok LIVE」で活躍する明日花キララが、インスパイヤ部門・革新栄誉賞を受賞した。

明日花キララ =提供写真

明日花キララ 受賞コメント

この度は、インスパイヤ部門・革新栄誉賞という、すごく特別そうな賞をいただけて、すごく光栄です。ありがとうございます。今まで私はファンの皆さんと、ゆっくりお話をする機会を持てずにいました。ですが、配信を通して、距離の近い時間を一緒に共有することができて、すごく幸せに思っております。

ライブ配信は、画面越しでも一緒に笑ったり泣いたり、そして前に進んでいけたり、すごくあたたかい場所だなと感じています。これからも新しい挑戦を続けながら、皆さんがドキドキ、ワクワクするような企画や感動、そしてまた会いたいなと思ってもらえる場所を、たくさんの笑顔で届けていきたいです。

この革新栄誉賞という賞の名に恥じないよう、これからもライブ配信の世界に革命を起こしていけたらいいなと思っております。この度は素敵なアワードにお招きいただき、本当にありがとうございました。

「JAPAN LIVER FESTIVAL 2025」

「JAPAN LIVER FESTIVAL 2025」は「AWARDS」「REAL EVENT」「MEET UP」「異業種とのコラボ企画」を主なコンテンツとし、これまでプラットフォームの垣根を超えて交わることのなかったライバー同士や、イベントのビジョンに共感した企業が一堂に会することで、業界全体に新たなシナジーを創出し、ライブ配信の持つ可能性を社会へ広く発信することを目指したイベント。

ライブ配信業界の成長を支えたライバーの貢献と功績を称える授賞式に加え、「ライブ配信市場全体の裾野を広げる」「ライバーの社会的ポジションの確立」「ライブ配信の力を社会貢献へ」という3つのコンセプトを掲げて開催された。

イベントでは、日本ケンタッキー・フライド・チキンや大阪ガスなどの異業種企業とのコラボレーション企画や、約2週間にわたるオンラインイベントを展開。収益の一部はユニセフ、日本赤十字社などに寄付される。