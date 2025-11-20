「JAPAN LIVER FESTIVAL 2025」が14日に都内で開催され、アイドルグループ・乃木坂46の元メンバーで、現在はライブ配信アプリ「Pococha」でライバーとしても活躍する斉藤優里が、インフルエンサー部門・ルミナスアイコン賞を受賞した。

斉藤優里

斉藤優里 受賞コメント

この賞をいただいて、本当にうれしく思います。私は今、アイドルをしたり、ライバーをしたり、グラビアアイドルをしたり、いろんな活動をしておりますが、型にはまることなく、これからもお仕事にチャレンジさせていただきたいなと思っております。

ライバー活動をすることで、ライバーへの偏見をもっとなくしていきたいと思っております。これからも頑張らせていただきます。ありがとうございました。

「JAPAN LIVER FESTIVAL 2025」

「JAPAN LIVER FESTIVAL 2025」は「AWARDS」「REAL EVENT」「MEET UP」「異業種とのコラボ企画」を主なコンテンツとし、これまでプラットフォームの垣根を超えて交わることのなかったライバー同士や、イベントのビジョンに共感した企業が一堂に会することで、業界全体に新たなシナジーを創出し、ライブ配信の持つ可能性を社会へ広く発信することを目指したイベント。

ライブ配信業界の成長を支えたライバーの貢献と功績を称える授賞式に加え、「ライブ配信市場全体の裾野を広げる」「ライバーの社会的ポジションの確立」「ライブ配信の力を社会貢献へ」という3つのコンセプトを掲げて開催された。

イベントでは、日本ケンタッキー・フライド・チキンや大阪ガスなどの異業種企業とのコラボレーション企画や、約2週間にわたるオンラインイベントを展開。収益の一部はユニセフ、日本赤十字社などに寄付される。