ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」のリアルイベント『LIVE in Wonderland〜Dream Team Party〜』が11月28日に都内で開催された。

ぱーてぃーちゃんがゲストMCを担当

会場には69名のライバーが集結し、「レッドハート」「イエローダイヤ」「ブルースペード」の3つのチームで戦うチーム戦と個人戦が行われた。

また、お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃん(金子きょんちぃ、すがちゃん最高No.1、信子)がゲストMCを担当。会場のライバーたちとコミュニケーションをとりながら、イベントを盛り上げた。

「アリスコンテスト」1位は「ちーもん nurse」

当日は、目まぐるしく順位が入れ替わるライブ配信バトルのほか、トランプを使った「スリーカードバトル」や、紙コップを制限時間内でどこまで積み上げられるかを競う「トランプドリームタワー」といったゲーム企画を実施。

また、華やかな衣装で個性と世界観を競い合う「アリスコンテスト」も行われ、「ちーもん nurse」が見事1位に輝いた。

「あいぷ」が個人戦1位に輝く

ライブ配信バトルの結果、「レッドハートチーム」がチーム戦の1位に。個人戦では、「めめこdesu」が3位、オンライン参加の「くつこ Marimba」が2位、そして、「あいぷ」が1位に輝いた。

表彰式で、あいぷは「素晴らしすぎる順位をありがとうございます!」と喜びを口にし、「ライバー人生の中で、一度はリアルイベントで1位をとることが夢だったのですが、その夢を現実にしてくれたのは、そばで応援してくださった皆さんです。本当にありがとうございます!」と感謝の気持ちを伝えた。