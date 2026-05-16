ドレイク、全43曲同時リリースの衝撃──ケンドリック・ラマーとの確執を経て、ついに発表された『ICEMAN』三部作の全容

ドレイク（Drake）が以前から予告してきた新プロジェクトは、『ICEMAN』『HABIBTI』『MAID OF HONOUR』とまたがる全43曲の衝撃ボリュームとなった。リリースに至るまでの背景を振り返る。

ドレイクが以前から焦らしてきた『ICEMAN』のリリース展開は、5月15日、大半のファンが予想していた以上の楽曲数とともに全貌を明かした。単に通算9作目のスタジオアルバムとなるはずだった作品をドロップするにとどまらず、ドレイクは『ICEMAN』『HABIBTI』『MAID OF HONOUR』という正真正銘の三部作を、真夜中の12時にすべて同時にリリースしたのだ。計43曲に及ぶこれらの作品は、ドレイクにとって2023年の『For All the Dogs』以来となるソロフルアルバムであり、2025年のPartyNextDoorとのコラボレーション作『$ome $exy $ongs 4 U』に続くものとなる。

このサプライズ発表は、前日5月14日の夜に配信された、ドレイクの生配信シリーズ『ICEMAN』の第4回目の中で行われた。配信中、彼は待望のアルバムが、さらに2つのプロジェクトを伴って届けられることを明かした。ドレイクが3台のハードディスクを取り出すと、画面には「これを形にするために、俺はこれを作ったんだ（I made this so that I could make this）」というテキストが表示され、その後にさらなるアルバムのタイトルが映し出された。

この記念すべき夜は、9時45分きっかりにドレイクのYouTubeチャンネルがライブ配信を開始したことで始まった。配信はトロントの街を映画のように俯瞰する映像で幕を開け、カメラは街の象徴であるCNタワーの周囲をパンした。『ICEMAN』のオープニングトラック「Make Them Cry」では、ドレイクがプロジェクト全体に流れる内省的でパーソナルなムードを提示し、父親のがん告知に言及しながら、リリース展開が一大スペクタクルへと拡大していく前に、内省的なトーンを決定づけている。そこから配信は、一連のビジュアル的な舞台へと移り変わっていった。序盤にはDJ Akademiks（人気ヒップホップYouTuber）が登場し、ドレイクを批判する者やネット上で貶める者たちに向けたモノローグを展開した。「Dust」のミュージックビデオから引用されたもう一つの超現実的なシークエンスでは、シェーン・ギリス（スタンドアップコメディアン）がパトカーの後部座席に座り、ドレイクの息子であるアドニスが運転するという、ミュージックビデオの広がりを遮るいくつかの奇妙でコミカルな幕間劇の一つが展開された。

映像は終始、氷に閉ざされたノワール調のイメージに傾倒していた。ある場面では、ドレイクが映画『ファーゴ』を思わせる冬の景色の中に現れ、雪の上には死体が横たわっていた。別の場所では、配信がカートゥーンアニメーションへと切り替わり、このプレゼンテーションの奇妙でエピソード的な感覚をさらに広げていった。音楽的には、この放送は『ICEMAN』のロールアウトからいくつかの糸を一本に結びつけていた。ドレイクが以前Yeatとともに初披露したフローが新しい形で復活したほか、別のトラックでは人気ストリーマーのYonnaのサンプルが、コメディアンでありドレイクの仲間でもあるベン・ダ・ドン（BenDaDonnn）とともに組み込まれていた。

ドレイクはまた、セントラル・シーをフィーチャーした「National Treasures」や「Which One」など、ファンが以前のエピソードで既に耳にしていた素材にも再び光を当てた。さらに別の場面では、彼は「Show Me a Good Time」のサンプルを再びフリップし、自身のカタログにある見慣れた楽曲を新しいものへと生まれ変わらせた。フューチャーとモリー・サンタナが、ケンドリックの「Not Like Us」でのディスに対する非難を込めた楽曲「Ran to Atlanta」とそのミュージックビデオでドレイクに加わった。反論のムードをさらに強めるように、「Make Them Remember」のビデオの中で、私たちはドレイクがストリーミングのボットファームと思われる場所に潜入する姿を目にする。そこには「Not Like Us」を再生しているとみられるスマートフォンの壁の映像が映し出されていた。

映像のロールアウトも、音楽のそれに劣らず大規模なものだった。生配信中、ドレイクはこれらのアルバムに連動した一連のミュージックビデオを初公開した。その多くはトロントとその周辺で撮影されたもので、夜通しドレイクのYouTubeページに次々と公開されていった。公開、あるいはプレビューされた映像の中には、「Plot Twist」「Janice STFU」「Little Birdie」「Burning Bridges」「Slap the City」「National Treasures」「Make Them Remember」「Dust」が含まれている。

歌詞の面では、ドレイクは配信の大部分を戦闘モードで過ごした。彼はケンドリックを繰り返し呼びつけ、彼らの確執から続く不穏な余波を仄めかすと同時に、ラップ界における自身の立ち位置についての疑問にも答えているようだった。ある時点では、インディペンデントになることを暗示しているかのような場面もあった。また、彼はストリーミング時代のスコア付けに対して辛辣な一撃を食らわせ、批判者たちに向けて「お前のSpotify Wrapped（年間まとめ）をチェックしろ」と突っ込み、ファンの指標やネット上の論争を音楽に直接折り込んだ。他にも周囲に撒き散らす火種は十分にあった。ネット上のファンは、「Make Them Pay」におけるドレイクのDJキャレドに対する明らかな批判にすぐさま気づいた。「お前の身内は今も『フリー・パレスチナ』を待っているが、どうやらすべてが黒と白、そして赤と緑（パレスチナ国旗の色）というわけではないらしい」とラップしているのは、パレスチナ系でありながらガザ情勢について沈黙を守るキャレドへの言及だろう。

「ビーフ以降」の文脈と新章の意図

今回のリリースの規模は、ドレイクの基準から見ても異例の大きさだ。『ICEMAN』は18曲を収録し、Apple Musicでは1時間8分と表記されており、クレジットはRepublic Recordsへの独占ライセンスのもとOVOとなっている。『MAID OF HONOUR』は14曲を含み、収録時間は45分。『HABIBTI』がさらに11曲を加え、3作のアルバム全体で計43曲となり、これらはドレイクにとって通算9作目、10作目、11作目のスタジオアルバムとなった。

ゲスト陣は、頻繁にコラボレーションしている面々から、数名の新進気鋭のアーティストまでに及ぶ。3作のアルバムを通じて、クレジットされた客演には、フューチャー、21サヴェージ、モリー・サンタナ、スタナ・サンディ、セクシー・レッド、セントラル・シー、ポップカーン、アイコニック・サヴィ、ロー・シミー、ケンドレサ、そしてPartyNextDoorが名を連ねている。アルバムのプロデュース陣も同様に幅広く、Ovrkast、Riot、Boi-1da、DJ Frisco954らのクレジットがある。

アルバムのアートワークは、それぞれのプロジェクトに独自のアイデンティティを与えていた。『MAID OF HONOUR』のカバーアートには、若かりし頃のドレイクの母親の写真が使われており、『ICEMAN』にはマイケル・ジャクソンのスパンコール付きの手袋をはめた手が写っている。『HABIBTI』のカバーは、目だけを残して顔をマスキングテープで覆われた女性の白黒写真だ。この3作同時リリースは、ドレイクにとって最も手の込んだアルバムロールアウトの一つを締めくくるものとなった。アルバムが届く前、『ICEMAN』は一連の生配信、楽曲のプレビュー、そして氷をテーマにした公でのゲリラプロモーションを通じて宣伝されてきた。ドレイクがこのアルバムについて最初に口にしたのは「Anita Max Win Tour」のステージでのことで、その際に彼は、時が来れば「もう一つのアルバム」を携えて戻ってくると語っていた。その後、ロールアウトには「What Did I Miss?」「Which One」「Dog House」など、このプロジェクトにつながる楽曲のスニペット（試聴音源）をフィーチャーしたYouTubeの生配信が含まれるようになっていった。

最も注目を集めたゲリラプロモーションは先月トロントで行われた。ドレイクがトロントの駐車場に巨大な氷の彫刻を設置し、その中に『ICEMAN』のリリース日が隠されており、彫刻が溶ければそれが明らかになると宣言したのだ。ファンはピッケルや素手で氷に挑み、その翌日、Twitchのストリーマーであるキシュカ（Kishka）が5月15日という日付を掘り当てた。その後、トロントの消防隊が彫刻への立ち入りを制限し、温水を浴びせて処理した。

このリリースは、特定の「ビーフ以降」という文脈の中でもたらされたものでもある。『ICEMAN』は、ケンドリック・ラマーとの2024年の確執以来初となるドレイクのアルバムであり、その戦いはラマーの「Not Like Us」で頂点に達した。レコーディング・アカデミーによると、同曲は2026年のグラミー賞で最優秀レコード賞と最優秀楽曲賞を受賞しており、AP通信は、この楽曲を巡ってドレイクがユニバーサル ミュージック グループに対して起こした名誉毀損訴訟が、2025年10月に連邦判事によって棄却されたと報じている。

『ICEMAN』は、ドレイクが自身の次の章を確立するためのものと広く見なされていたが、最終的な成果物である「それぞれ異なるジャンルの3作のアルバム」は、彼の前回の章を巡る議論を再構築しようとする、広大な試みとして届けられることとなった。

From Rolling Stone US.

『ICEMAN』

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『HABIBTI』

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『MAID OF HONOUR』

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