動画サービス「ニコニコ」の祭典「ニコニコ超会議2026」が、4月25日から26日にかけて千葉・幕張メッセにて開催・SANYOブースでは2日間にわたって「海パチ部」のイベントが行われた。今回は、DAY2の「海マニア必見! このプレミアム演出ある? ない? クイズ」をレポートする。

会場では、全問正解するとクジラッキーのぬいぐるみをプレゼント

「海パチ部」とは、「海物語シリーズ」の魅力をより多くの人に伝えるために始動したコミュニティ。今回のクイズコーナーでは「海パチ部」からMCのOooDa、パチンコライターのドテチン、パチンコYouTuberのヨースケが登壇した。

クイズは会場の参加者や配信視聴者に向けて実施。問題は、「海物語シリーズ」のプレミアム演出に関するものが出題され、全問正解することで、「海物語シリーズ」に登場するクジラのキャラクター・クジラッキーのぬいぐるみがプレゼントされた。

第1問は「海物語シリーズ」でおなじみの「魚群リーチ(魚群予告)」について出題された。問題は「A.実写の魚群演出」と「B.魚群の魚サイズがものすごく小さい演出」、実際に存在するのはどちらかというニ択。「魚群リーチ」は、リーチ中に液晶の右側から魚群が大量に出現し、大チャンスを予告するという演出のこと。「海物語」を打ったことがある人ならすぐにピンとくる内容だったようで、会場の9割がBを選択。もちろん、正解はBであった。

第2問は「A.サムがしがみついている演出」、「B.ネッシィが後ろで泳いでいる演出」のどちらが本当に存在するかという問題。正解はAだが、こちらはAが6、Bが4に分かれる難問となった。「海物語シリーズ」では、緑髪のマッチョな男性キャラクター・サムが各リーチ中に出現すると大当たり濃厚のため、登場するだけでうれしい演出となっている。

第3問はふたたび魚群演出についての問題。「A.魚群の魚がすべてクジラッキーとクジラブリーになっている演出」、「B.魚群の魚がすべて潜水艦になっている演出」、本当に存在するプレミアム演出はどれかを問う内容で、正解はA。

第4問は「海物語シリーズ」でおなじみの金髪ポニーテールのキャラクター・マリンちゃんが登場するプレミアム演出について。演出の一部が巨大になる「BIGプレミアム」より、「A.マリンちゃんがデカすぎて顔の半分以上が見えなくなる演出」、「B.マリンちゃんが上から下に降りていく時、いきすぎてそのまま帰ってこない演出」という問題が出題された。ほとんどの参加者がAを選択し、危なげなく最終問題へと進んだ。

第5問は「A.パールに大当たりと書いてある演出」、「B.クリスタルがレインボーになる演出」。こちらの正解はB。なお「海物語」ではクリスタルリーチ中のボタンに「連打」や「一撃」などと表示される。ここまでに残った参加者は9名。最終問題まで正解した参加者全員にクジラッキーのぬいぐるみがプレゼントされた。

最後にパチンコYouTuberのヨースケは、「『海物語』のプレミアム演出は本当に“プレミアム”。サムも何万分の1の確率でしか出現しません。これからも打ち続けてプレミアム演出に挑戦したいと思います」とコメントした。

続けて、パチンコライターのドテチンは、「(パチンコライターの自分からしても)難しい問題が多かった。全問正解する方がたくさんいて、それだけ『海物語』が好きな方が多いのだと、うれしくなりました」と笑顔を見せ、今回の「海マニア必見! このプレミアム演出ある? ない? クイズ」は幕を閉じた。

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