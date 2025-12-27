DOMOTOの堂本光一が、29日深夜に放送される『プロ野球戦力外通告』(24:00～25:17)でナレーションを務める。

堂本光一

『プロ野球戦力外通告』は、戦力外通告を受けたプロ野球選手と、その家族の明日を掴み取るために懸命に戦う姿を密着したヒューマンドキュメンタリー。毎年、年末に放送され今年で22回目を迎える。

今回密着する元プロ野球選手は、北村拓己、山本大貴、宇草孔基の3人。それぞれどのような苦悩を抱え、どのような選択をするのか。

そして今回、ナレーションを堂本光一が担当。3人の元プロ野球選手にどんな思いを抱き、番組にどのようなナレーションを吹き込むのか期待が高まる。

堂本光一 コメント

ナレーションのお話をいただき、オファー自体に驚きました。

以前、東山さんがナレーションを務めていたイメージが強かったこともあり、たまにどこか発声が似ている箇所があったかもしれないですが、 あまり意識せずにやらせていただきました。

自分がナレーションするにあたって、入り込み過ぎてしまうのもよくないのですが、やっぱり内容的に入り込んでしまいましたね。密着されている方の人生を視聴者にナビゲートするのが自分の役割だと思うので、大事に丁寧にやらせていただきました。

これまでも番組はもちろん拝見していましたが、毎回見ていて辛いんですよね。でも、辛いんですけど、周りを見渡すとそこには必ず支えてくれている人がいる。これは野球選手だけではなく、どんな人にも言えることだと思いますが、そこに救いがあるんだと思います。

「乗り越えようとする人の強さと、それを支える人の温かさに励まされる」というのがこの番組のテーマだと思いますし、改めて人とのつながりを感じて頂ける番組だと思いますので、年の瀬に是非家族でご覧いただければと思います。

(C)TBS