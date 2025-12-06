DOMOTOの堂本光一が、ディズニー映画『ズートピア2』にカメオ出演し、1人2役を演じていることが6日、発表された。ディズニー作品初参加となる。

堂本光一が『ズートピア2』にカメオ出演 (C)2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

5日に公開された『ズートピア2』は、動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”を舞台にした『ズートピア』(2016)の続編。

憧れだった警察官のバディとして捜査に挑む、頑張り屋なウサギ初の警察官・ジュディと、皮肉屋だけど根は優しいキツネのニック。ある日、100年ぶりに街にヘビが現れたことをきっかけに、ふたりはズートピア誕生の裏に隠された“驚くべき秘密”に迫っていく。 前作に引き続き、上戸彩、森川智之、三宅健太、高橋茂雄(サバンナ)、Dream Ami、山路和弘らが人気キャラクターを続投。さらに、新キャラクター役に、下野紘、江口のりこ、山田涼介、高嶋政宏、水樹奈々、柄本明、熊元プロレス(紅しょうが)、ジャンボたかお(レインボー)、高木渉、梅沢富美男ほか、豪華キャストが勢揃いすることで大きな注目を集めている。

堂本光一がカメオ出演 サングラス姿のヤギの警察官バディ役

そしてこのたび、ディズニー作品初参加となる堂本光一がカメオ出演し、1人2役を演じていることが正式発表された。

堂本が演じるのは、ヘビのゲイリーの逃走を手助けしたと疑われ、指名手配犯となったジュディとニックを追いかけるヤギの警察官・ブシュロンとシェーヴル。サングラスが特徴的で、どこか威厳さえ感じさせる強そうな警官のバディだ。字幕版では、映画『ニキータ』『レオン』などで知られる名優ジャン・レノがカメオ声優を務めており、今回、その日本版声優として、日本を代表する俳優・アーティストであり、長年エンターテインメント界をリードしてきた堂本光一が大抜擢された。

ディズニー作品初参加となる堂本は、今回の決定を受けて「びっくりしました。心からうれしかったですね」と喜びのコメント。「ディズニー作品に初めて携わらせていただけて、しかも、いきなり“2役”ということで光栄でした。本国の方では、ジャン・レノさんが演じていらっしゃると聞き、逆に“僕でいいんですか?!”と思いましたね」とうれしそうに語る。

そんな堂本は、1人2役で演じた役どころについて「やり手な捜査官というイメージを持って演じさせていただきました。ブシュロンとシェーヴルはバディなのですが、同じようにバディであるジュディとニックに対して、最初は“この若造が！”みたいな雰囲気を醸し出しています」と説明。その収録では、格闘シーンなどの粗い息遣いの演技にも挑戦したようで、「セリフというセリフが少なかったことが、逆に難しく感じました。ブシュロンとシェーヴルをそこまで使い分けなく良いということだったのですが、その微妙なさじ加減も難しかったですね」と振り返った。

また、前作『ズートピア』の感想を問われると、「純粋に幅広く楽しめる作品だと思います」と話した堂本。「お子様が観ると、動物たちがたくさん出てきて楽しいし、“夢や希望を持つことが大切だ”というメッセージも伝わると思います。一方で、大人が観ると、多様性を受け入れることの大事さというメッセージがありますよね。本当に幅広く、楽しい作品だなと思って観させていただきました」とその魅力を熱弁。ディズニー作品の魅力については、ミュージカルへの出演経験も豊富な堂本らしく、「作品自体が素晴らしいのはもちろんのことなのですが、音楽も素晴らしいと思います。ミュージカル作品に限らず、“素敵な音楽だなぁ”と耳がいくことが多いですね」とし、「子供の頃の記憶はなかなか消えないですよね。東京ディズニーランドでもディズニー作品でも、子供の頃に楽しんだ記憶が自分の人生の中には刻まれていると思います」とも語った。

最後に堂本は、昨日ついに日本公開され、早くも話題になっている『ズートピア2』を楽しみにしているファンに向けて、「前作『ズートピア』でも、他のディズニー作品でも、子どもが観ても大人が観ても、それぞれで受け取れるメッセージがあると思うんですよね。本作もそこは引き継いでいる部分だと思いますし、“ズートピアの謎”というところも今作の見どころだと思います。ですので、まずは僕に気づかず楽しんでいただけければ(笑)エンドロールを観て驚いていただけたらうれしいですね」とメッセージを送った。