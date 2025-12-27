フジテレビのバラエティ特番『櫻井翔の一覧ファクトリー ～“アレ”全部並べてみた!～』が、30日(12:50～)に放送。MCの櫻井翔がコメントを寄せた。

櫻井翔

この番組は、「これまで誰も作ってこなかった“一覧”」を見ながら豪華出演者たちがトークに花を咲かせる“一覧×トークバラエティ”。ゲストに、伊集院光、ハライチ(岩井勇気、澤部佑)、菊地亜美、宮下兼史鷹(宮下草薙)、ゆうちゃみを迎える。

まずは、子どもから大人まで好きな冬の味覚・イチゴ。近年、栽培・交配技術の進化や“ブランド化”の動き加速により、品種が急増し“イチゴ戦国時代”が到来している。“無類のイチゴ好き”ゆうちゃみは思った。「イチゴって全部で何種類あるの?」…そんな素朴な疑問を『一覧ファクトリー』が解決する。

「日本のイチゴ一覧」を作ってみると、意外な事実の数々が判明する。さらに、品種改良の歴史丸わかりに。“イチゴ家系図”など“一覧”から派生したさまざまな展開で、トークに花を咲かせる。

次に「歴代No.1ヒットおもちゃ一覧」。実は今、90年代後半に流行した「たまごっち」が再びブームを巻き起こしている。2025年に発売された最新版の予約数は前作(2023年発売)の4倍と大ヒット。これだけでなく、平成に流行ったおもちゃが、“リバイバルヒット”を遂げるなど、「おもちゃ」が熱い時代を迎えている。

そこで、おもちゃをテーマにした冠番組を担当するなど、芸能界随一のおもちゃ好き・宮下兼史鷹(宮下草薙)は思った。「自分が通ってきたものからそうでないものまで大ヒットしたおもちゃをズラーっと並べたものを見たい!」…そんな願いを『一覧ファクトリー』がかなえる。明治時代に創刊され、120年以上の歴史を誇るおもちゃ専門誌『トイジャーナル』が白熱した議論の末に厳選した、1970年から2025年までその年に「最もヒットしたおもちゃ」だけを一覧にする。

1967年生まれの58歳伊集院から、2001年生まれの24歳“令和ガール”ゆうちゃみまで、誰もが通ってきた「おもちゃ」をテーマに世代間トークを繰り広げる。スタジオには、櫻井がハマっていたというおもちゃが登場。童心に返った櫻井が白熱バトルを繰り広げる。さらに、昔遊んだ“あのおもちゃ”の知られざるその後や、リバイバルヒットしている“あのおもちゃ”が遂げた進化、そして「歴代No.1ヒットおもちゃ」を一覧にしたことで意外な事実も判明する。

コメントは、以下の通り。

櫻井翔

──収録を終えていかがでしたか?

「とても楽しかったです。まず本当に、“一覧”を見るだけで出演者の皆さんが世代を超えてトークが尽きなかったので、視覚的にひとつになることで大きな盛り上がりが生まれるんだなということが分かり、楽しかったです!」

──特に印象に残っている場面はありますか?

「【歴代No.1ヒットおもちゃ一覧】の中に僕が子供の頃にハマった対戦系のおもちゃが入っていて、スタジオにも登場するんですが、菊地亜美さんがケタ違いに強かったのが本当に面白かったです。あとは、【日本のイチゴ一覧】を見てあれだけたくさん種類があって、家系図が作れるくらい複雑な成り立ちがあるということを知らなかったので面白かったです。どんどん新しい品種もできて味の幅も広がりたくさんの方に愛される理由の片鱗を見た気がします」

──視聴者のみなさまへのメッセージと、今後に向けて期待することをお願いします。

「色々なものを“一覧”にしてみんなでワイワイガヤガヤしながらお届けする番組となっています。視聴者の皆さんもぜひスタジオのトーク以外でも“一覧”を見ながらご家族でお家で盛り上がっていただけたらと思います。どんなことでも“一覧”にできると思いますので、今後もたくさん“一覧”のレパートリーを増やしながらこの企画ができたらと思っております。ご覧いただけたら嬉しいです!」

企画・演出 浅野崇太郎氏(フジテレビ)

「この番組は、『一覧ってなんかワクワクする』『一覧を見ながら話すと盛り上がるよね』という日常の気づきから生まれたトーク番組です。実際、制作を進めていると『こんな一覧も見たい』『あんな一覧はどうかな?』と“見たい一覧”が止まりませんでした。そんな中で、厳選した“一覧”を用意しましたのでぜひお楽しみください!つい先日おこなった収録では、MCの櫻井さんと豪華ゲストのみなさんのトークは想像以上の盛り上がりでした。

企画した張本人ですが、『一覧でトークするとこんなに盛り上がるんだ』『一覧にするとこんなに発見があるんだ』と僕自身が１番驚いています。編集が大変です。一覧、恐るべしです･･･。放送中、番組公式Xでは番組に出てくる“一覧”を配布します。1人で眺めているだけでワクワクするし、保存しておけばいつか絶対に役立ちます。

帰省中の実家で家族と、年末年始明けの職場や学校で同僚や友達と、テーマパークでの待ち時間に会話が尽きて気まずい恋人と…コレを見ながら話すだけで間違いなくトークが盛り上がります!保存・拡散のうえ、思い思いにご活用ください。放送後は、『こんな“一覧”が見たい!』とつぶやいて一緒に盛り上げてくだされば幸いです。一緒にたくさんの“一覧”を作りましょう! 2026年も“一覧”多き1年となりますように」

【編集部MEMO】

企画・演出の浅野崇太郎氏は、フジテレビ入社3年目。『めざまし8』『サン!シャイン』など朝の情報番組やドキュメンタリー、情報バラエティの制作を担当している。

