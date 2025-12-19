嵐の櫻井翔とグラフィックデザイナーの佐藤卓氏が、世界が惚れる“わが町の宝”の魅力を伝える特別番組『世界がほれた 絶品！翔ケース』が2026年1月6日(19:57～20:42)にNHK総合で放送される。このほど都内で行われた収録後に、櫻井が佐藤氏とともに取材に応じ、収録の感想に加え、自身にとっての“宝”や自身の創作活動などについて語った。

世界が惚れる“わが町の宝”の魅力を紹介

同番組は、世界の一流もほしがる“わが町の宝”を櫻井が探索し、トップデザイナーの佐藤氏と共にその魅力を解剖するというもの。今回、櫻井が探す宝は「京都の和菓子」。世界遺産・上賀茂神社の焼きもちの秘密や季節を伝えるフルーツ大福など、地元ならではの奥深い京菓子を特注のつづら「翔ケース」に集めていく。

また、櫻井が世界的ショコラティエのジャン＝ポール・エヴァンが尊敬する菓子店を訪ね、伝統の和菓子作りにも挑戦。スタジオでは、櫻井が持ち帰った和菓子を並べ、佐藤氏とともに京菓子の魅力を語り合う。

収録を終え、櫻井は「何より卓さんと一緒に番組を作れることがものすごくうれしかったです。自分の生活の周りに卓さんの作品があり、囲まれて過ごしているので、そんな方と一緒にデザインについて番組をお届けできるというのは、すごく幸せな時間でした。ロケとしても、京菓子にフォーカスを当てた取材はなかなかこれまでなかったので、表現の豊かさやデザインの奥深さなど、新たな発見が詰まっていてすごく楽しかったです」と感想をコメント。

佐藤氏も「私も翔さんとこういう時間が過ごせて本当にうれしく思いますし、京都の和菓子についても勉強させてもらってうれしかったです。和菓子という身近なもので、多くの方に『そういうこともデザインなんだな』と気づいていただけるきっかけになれば。翔さんという影響力のある方と一緒にそういう場を作れることが本当にうれしいです」と喜びを語った。

常にチャレンジを続けている職人たちの姿勢から学び

櫻井は、京都ロケで日本の宝である京菓子に触れて、職人たちに姿勢に刺激を受けたという。

「2週間ごとに提供するお菓子のデザインを変えるというお話を聞き、広い意味のホスピタリティというか、お客様目線の姿勢がすごく素敵だなと感じました。歴史のある老舗のお店にもかかわらず、常にチャレンジ続けている姿勢に学ぶところが多いなと思いました」

自身にとっての宝を聞かれると、「この仕事をして25年ぐらいになりますが、今なお自分を支えてくださるファンの皆さんと、メンバー含め、妻夫木聡くんとか佐藤隆太くんとか、俳優の皆さんとか、近くにいる仲間ですね」と答えた。

収録では、「制限がある中でのデザイン」について佐藤氏とトークを繰り広げた櫻井。自身も多くの作品や番組に関わり、ラップも手掛けたりするなど、さまざまな創作活動を行っており、共感する部分があったという。

「制限の中での制作という意味でいうと、グループの中でラップを書かせてもらっているんですけど、ラップを書くときに韻を踏むという制限の中で書くのがむしろ書きやすくて。韻を踏まなければならないということもないですが、韻を踏むというルールの中で書いた方が新しい表現が生まれることが多く、歌詞とデザインで全く違うアプローチですが、僭越ながら共感するところは大きかったです」と語っていた。

