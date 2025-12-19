嵐の櫻井翔とグラフィックデザイナーの佐藤卓氏が、世界が惚れる“わが町の宝”の魅力を伝える特別番組『世界がほれた 絶品！翔ケース』が2026年1月6日(19:57～20:42)にNHK総合で放送される。このほど都内で行われた収録後に、櫻井と佐藤氏が取材に応じ、番組の魅力や互いへの思いなどを語った。

同番組は、世界の一流もほしがる“わが町の宝”を櫻井が探索し、トップデザイナーの佐藤氏と共にその魅力を解剖するというもの。今回、櫻井が探す宝は「京都の和菓子」。世界遺産・上賀茂神社の焼きもちの秘密や季節を伝えるフルーツ大福など、地元ならではの奥深い京菓子を特注のつづら「翔ケース」に集めていく。

また、櫻井が世界的ショコラティエのジャン＝ポール・エヴァンが尊敬する菓子店を訪ね、伝統の和菓子作りにも挑戦。スタジオでは、櫻井が持ち帰った和菓子を並べ、佐藤氏とともに京菓子の魅力を語り合う。

――収録の中でお二人でさまざまな会話をされていましたが、印象に残っていることやお互いに聞いてみたいことなど教えてください。

櫻井:僕は卓さんの仕事術を知りたいですね。どう取り組んで、どれくらいの時間をかけて、また、オーダーをどう調理して表現していくのかという、その一連の流れが全く想像つかないので。にもかかわらず、お作りになられたデザインは自分の身の回りに必ずあって、どういうプロセスを経ているのか覗き見したいです。

佐藤:僕も翔さんの世界や翔さんがやっていることを知りたいです。エンターテインメントの世界は本当に知らない世界なので。でも、翔さんは建築のことに関しても長年取材をされて、いろんなクリエイティブなことをすでにご存じなんです。今日初めてお会いしましたが、初めてとは思えないぐらい、自然にクリエイティブな話ができて。建築の本も出されて、クリエイティブに関してすごく興味を持っていらっしゃいますよね。

櫻井:そんな知っていただいていて光栄です。ありがとうございます。

佐藤:翔さんみたいな立場の人が、建築の世界をわかる言葉で翻訳してくれているわけですよね。そういう価値ってすごくあるなと思います。

――伝統を未来につないでいく大切さも感じる番組ですが、お二人は伝統継承に関してどのような思いをお持ちですか?

佐藤:大きい課題ですよね。いろいろな伝統文化をこれからどう継承していくか。継承していく人たちが少しずつ減っているというのもありますが、若い世代でやる気があって、積極的に日本の文化を欧米で発表したりという動きもあるので、これからAIとかが当たり前になっていったときに、人間にしかできないものというのは相対的に絶対価値が上がっていくはずなんです。そこに私はすごく期待もしているし、楽しみにしています。若い世代は若い世代なりに、大切にしなければいけないものに気がついてくれるのではないかなと思っています。

櫻井:卓さんがおっしゃる通り、課題でありながらも、今回のロケですごく希望も感じました。行く先々の現場でけっこう若い職人さんが多くて、京都の方じゃなかったりもするんです。京菓子が好きで全国から集まっている若い人たちがいっぱいいて、それも実は驚きで、すごくうれしかったです。京菓子が好きで大学の茶道部に入ったという子たちもいて、やはり魅力あるものの周りには人が集まるんだなと思いました。