27日のテレビ朝日では、“新時代の法律バラエティー”『芸能リアル法律塾』(23:00～24:00)を放送する。

同番組は、現役弁護士芸人・こたけ正義感が法律のリアルを教える“新時代の法律バラエティー”。お金、人間関係のトラブル、働き方、不倫、SNSやAI……誰もが避けられないリアルな悩みに法律目線で切り込んでいく。

こたけ正義感を補佐するパラリーガルとしてアンガールズ・田中卓志が出演するほか、さらば青春の光・東ブクロ、ラランド・ニシダ、みなみかわの“個人事務所芸人”、俳優の竹財輝之助、みちょぱがゲストとして登場する。

最初の相談者・みちょぱの相談内容は「多発する宅配トラブル」について。置き配を利用するというみちょぱは「よく部屋を間違えられる」というが、じつは思わぬ犯罪となってしまうケースもあるそう。そこには社会の混乱を防ぐためのルールがあるものの、解釈が難しいといい、こたけが宅配トラブルにまつわる正しい対応を解説する。

さらに、竹財からは「車にむき出しのゴルフクラブを載せているのって警察に見られたらまずい? 銃刀法違反?」という相談が。実は“ゴルフ好きあるある”だというこのケースだが、他のゲストから芸人ならではの職務質問をされた際のエピソードも続々と飛び出すなか、銃刀法違反についての職務質問の“線引き”について学んでいく。

また、ニシダは「5年付き合っている彼女との関係」について、こたけに本気の法律相談。事実婚、オープンマリッジといった夫婦関係にまつわる話題のトピックについて、法的ポイントを徹底解説する。