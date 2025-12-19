タレントで俳優の森香澄がMCを務めるテレビ朝日のバラエティ番組『森香澄の全部嘘テレビ』(毎週水曜26:34～ 一部地域を除く)が17日に放送された。

“令和のあざと女王”森香澄が様々な企画に体を張って挑戦していく同番組。タイトル通り「全部嘘」のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも……」と思うような虚実入り混じった展開に嘘なのか本当なのか、不思議な読後感が病みつきになる番組となっている。

17日の放送では、さらば青春の光・東ブクロが、森と岡田紗佳に「どうしても確認しておきたい男女の疑問」をぶつけるトークSPを実施。

森と岡田が、“モテ芸人”東ブクロのルーツを探ると、東ブクロは「高校時代3人の女の子から好きかもみたいなことを言われた。3人とも同じ高校に彼氏がおったんですよ。愚痴を聞いてたら、いいかもみたいな感じに言っちゃうのよ」と話す。

この話を聞いた森は、「1番目がいて2人目にちょうどいい」とバッサリ。これには東ブクロも「でもまあそういうことだろうな。モテてるんじゃないのよな。そういう雑に扱ってもええって思われてるかもしれへんね」と納得していた。

また、森は「深夜に電話してくるとか。付き合ってはないんですけど、多分モテる方で、自分のこと好きにならないわけないみたいなテンションで来る」とこれまでに出会った“クズ男”を告白。「深夜2時とか3時とかに普通に電話をかけてくる。電話出るわけない。すぐ縁を切る」と言い切っていた。