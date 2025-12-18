タレントで俳優の森香澄がMCを務めるテレビ朝日のバラエティ番組『森香澄の全部嘘テレビ』(毎週水曜26:34～ 一部地域を除く)が17日に放送された。

森香澄

“令和のあざと女王”森香澄が様々な企画に体を張って挑戦していく同番組。タイトル通り「全部嘘」のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも……」と思うような虚実入り混じった展開に嘘なのか本当なのか、不思議な読後感が病みつきになる番組となっている。

17日の放送では、さらば青春の光・東ブクロが、森と岡田紗佳に「どうしても確認しておきたい男女の疑問」をぶつけるトークSPを実施。

「デートで男性はどこに座ればいい?」というテーマでトークが進むと、森は「上座下座とか考えたくない。先に行ってもらって、空いている所に座りたい」とコメント。「会社員だったので、自分が下座というか手前に座るのはなんとなく毎回気にしてるんですよ。男性もその常識はあってほしい」と持論を展開する。

しかし、例外もあるそうで「でもこういう仕事してるから、男性と二人でご飯行きますってなった時に、あえて男性が上座に座っていて、『店員さんから顔が見えないようにこっちのほうがいいかなって思ったんでね』って言われたときはちょっとキュンとします。この優しさ、気遣いは私仕様なんだと思って」と芸能界ならではの気遣いポイントを明かした。