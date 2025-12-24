「いま狭間なんすよ」見取り図リリーがかまいたち濱家の“現状”を暴露

お笑いコンビ・ニューヨークが、24日にABCテレビで放送されるトーク番組『これ余談なんですけど・・・』(毎週水曜23:10～24:17)に出演する。

かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」を楽しむ同番組。24日の放送ではニューヨーク 嶋佐和也・屋敷裕政、見取り図・リリー、ライス・関町知弘が登場し、今年最後の余談を大放出する。

スタジオでは芸人の髪型についてのトークが大盛り上がり。嶋佐は「山内さんと(エバース)町田がやってる髪型は何がいいんですか?」と素朴な疑問を投げかける。一方、かまいたちは、嶋佐の髪型はガクテンソクよじょうとアルミカンのマッチョ赤阪しかやってないと指摘。嶋佐は「母親がトヨエツ()豊川悦司を好きなので親孝行でこの髪型をやっている」と理由を明かした。

「濱家のハゲがツボでウォッチングしている」というリリーは、2023年にはゴルフボールくらいだった濱家の頭頂部のハゲが、今ではコースターくらいにまで広がっていると暴露。嶋佐も「(育毛の)薬を飲むか飲まないかで一刻の猶予を争うくらいのハゲ方。どっちでいくのかを聞きたい」と質問する。

アシスタントの千葉恵里が、濱家のハゲがどれくらい進行しているかを確かめると、そこで衝撃の事実が発覚。濱家は「俺いま狭間なんすよ」と呟く。

『これ余談なんですけど…』は、かまいたちとゲストの「これ余談なんですけど…」のひと言をきっかけに、テーマとは全く関係のないなんでもありの“余談トーク”を繰り広げていくトークバラエティ。2021年1月より半年間火曜深夜に放送され、2022年11月からABCテレビの歴史ある枠「ナイトinナイト」へ仲間入りした。

